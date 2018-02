Abridores criollos con aspiraciones en Grandes Ligas

Con los entrenamientos primaverales cada vez más intensos en Arizona y Florida, los lanzadores abridores venezolanos se colocan a tono para la temporada 2018 de las Grandes Ligas. La campaña pasada nueve serpentineros criollos iniciaron al menos cinco encuentros y tendrán roles protagónicos desde el Día Inaugural.

Félix Hernández no tiene el puesto asegurado como as de la rotación de los Marineros de Seattle por primera vez desde 2009. El ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2010 lidió con lesiones la zafra anterior y tendrá que hacer uso de todo su repertorio para mantener su puesto en el spring training. “Quiero mantenerme sano. Si me mantengo sano, puedo hacer buenas cosas. Es lo único que deseo”, dijo el derecho a la prensa norteamericana. “No creo que yo necesite hacer ningún ajuste. Solo me voy a apoyar en los puntos fuertes”.

El mánager Scott Servais comentó ayer que lo más importante es que Hernández disfrute su tiempo en la lomita: “La verdad, lo importante, es que veamos a Félix sonreír. Que vuelva a tener el amor por estar en la lomita y su labor para que siga trabajando hacia la meta del Día Inaugural. Si tiene esa sonrisa en su rostro y el resto sale mal, creo que todo estará bien”.

“El Rey”, luego de su primera sesión de bullpen en las prácticas, señaló que se siente bien físicamente: “Estuvo bien. Salí contento. Realicé todos mis lanzamientos. La curva, el cambio, el sinker, un slider. Estuvo todo bien. Hubo momentos en que tuve mejor balance, pero en líneas generales todo bien”.

Hernández tiene programada su primera salida el próximo 26 de febrero contra los Cachorros en Mesa, Arizona.

Carrasco quiere luchar por el título

El lanzador de los Indios de Cleveland Carlos Carrasco en 2018 tiene asegurado el segundo puesto en la rotación. Sin embargo, conserva su deseo de llegar a la Serie Mundial luego de no poder pitchear en la postemporada 2016, cuando los dirigidos por Terry Francona disputaron el clásico de octubre contra los Cachorros de Chicago.

“Durante los últimos dos años, nuestra rotación ha sido buena. Esta campaña el equipo ha mejorado porque así nos hemos mantenido en las últimas temporadas, año tras año mejoramos”, comentó el serpentinero, quien puntualizó la unión del cuerpo de lanzadores. “Cada vez que Kluber lanzaba un bullpen, todos íbamos allí a verlo. Así que cada vez que tiro mi bullpen o cualquiera de los otros muchachos lo hace vamos allí y miramos. Podemos hablar sobre lo que hicimos mal o bien. Eso es lo que aprendimos de estos años y es una de las razones por las que todavía seguimos siendo competitivos”.

Milwaukee con criollos

Junior Guerra y Jhoulys Chacín llegan a los entrenamientos primaverales de los Cerveceros de Milwaukee con la misión de convertirse en parte fundamental de un equipo que luce renovado para 2018.

Guerra fue el lanzador del Día Inaugural por parte de los lupulosos la campaña anterior, pero una lesión en esa primera salida lo apartó del morrito y cuando regresó no fue el lanzador dominante de 2016. Chacín, por su parte, dejó efectividad de 3.89 la zafra pasada y luce fijo en el staff de abridores.

En la cima de Colorado

Germán Márquez y Antonio Senzatela serán lanzadores importantes en las aspiraciones de los Rockies de Colorado. Márquez estará en la rotación inicial, pero Senzatela necesita mostrar sus armas en el spring training para ganarse un puesto.

A recuperar terreno

Eduardo Rodríguez en los Medias Rojas de Boston se rehabilitó de una operación de ligamentos en la rodilla derecha. Sin embargo el zurdo tiene que seguir trabajando en la primavera para tratar de estar listo para el primer día de campaña. El criollo ha realizado un mínimo de 20 aperturas en las últimas tres temporadas de las mayores. Martín Pérez, quien se recupera luego de una caída que sufrió producto de la embestida de uno de los toros de su finca en Estados Unidos, trabaja a toda máquina para comenzar la campaña en la rotación de los Rangers de Texas. Aníbal Sánchez llegó al spring training de los Mellizos de Minnesota con la misión de convencer al mánager Paul Molitor de que puede hacer el equipo.