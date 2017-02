Adrián Solano se defiende: Viajé con dinero que reuní durante un año

El polémico caso del “esquiador” venezolano ha dado la vuelta al mundo, bien sea por las críticas que ha recibido calificándolo de improvisado y mediocre como las expresiones de admiración que lo perciben como un gran soñador.

En una entrevista concedida al programa En tres y dosde Onda Barquisimeto Solano indicó que el dinero con el cual viajó fue conseguido por sus propios medios “viaje con dinero que reuní durante un año trabajando y con ayuda que recibí de amigos y familiares”.

Al ser cuestionado sobre haber recibido alguna ayuda o aporte del gobierno venezolano explicó que no recibió dinero para el viaje pero que contactó a la embajada venezolana al verse retenido en Francia “ellos me ayudaron en Francia y recibí ayuda económica de un empresario en Finlandia de nombre AleksiValavuori estoy contento con las muestras de apoyo he recibido hasta propuestas de entrenamiento de otros países”

Solano explicó también la forma en que llegó a una competencia de carácter mundial, “ Unos amigos en el exterior me hicieron la invitación ya que en esta ocasión la competencia tuvo un programa especial en el que ofrecían la oportunidad a países donde el esquí no es deporte oficial y yo la acepté, no pude practicar en nieve por el inconveniente en Francia” explicó que en Maracay practicaba skiroll, modalidad del ski practicado con ruedas.

En cuanto a su posición política Solano explicó que las imágenes que lo vinculan con el gobierno y con la guardia nacional son de vieja data: “ Si se fijan bien la fecha de las imágenes no son recientes, son imágenes viejas”.

Al ser increpado sobre si el país necesita un cambio Solano prefirió no responder de forma precisa alegando que prefería no opinar sobre política aseguró que no milita en ningún bando, sin embargo la periodista Andreina Rosal insistió en la pregunta a lo que Solano solo respondió: “Creo que los venezolanos solo debemos trabajar juntos por el país y dejar de pelear”.