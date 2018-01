Alexi Amarista busca brillar con Tigres de Detroit

En plena serie final de la pelota criolla, Alexi Amarista (intermedialista de los Caribes de Anzoátegui) consiguió un contrato de ligas menores con invitación al campo de entrenamiento de los Tigres de Detroit. Ante esta oportunidad el jugador criollo resaltó que se siente preparado para demostrar sus habilidades.

“Contento por pertenecer a los Tigres, una nueva oportunidad, una puerta que se me abre, y agradecido con la organización. Uno busca una buena oferta una nueva oportunidad, es un equipo que me habló claro, que me habló con la verdad y todo depende de lo que haga en el Spring Trainning”, destacó Amarista.

El intermedialista venezolana, jugó con los Rockies de Colorado la temporada pasada, bateó .238 (de 168-40) sumado 10 dobles, tres jonrones y 19 carreras empujadas en 96 juegos. Demostró buena defensa en el cuadro interior y jardines. Su discreto promedio no le permitió seguir en el equipo de Denver.

Si hace el equipo, el bateador zurdo se unirá a sus compatriotas Miguel Cabrera, Víctor Martínez, Dixon Machado y quienes son fundamentales en la ofensiva. En las Grandes Ligas tiene siete campañas y a nivel histórico ostenta promedio de .231, 171 anotadas, 21 cuadrangulares y 169 impulsadas.

Tras la salida de Andrew Romaine, principal utility de los Tigres en los últimos dos años, Amarista tendrá como principales rivales a Pete Kozma y Niko Goobrun, ambos de menor recorrido ligamayorista.

Enfocado en la final

El veterano jugador destacó que a pesar de la firma seguirá con el equipo, en estos momentos solo piensa en la serie final que juega contra Cardenales de Lara, en la búsqueda del tan ansiado título de campeón.

“Nosotros vamos a jugar la pelota, como siempre lo hemos hecho en casa, hacer las pequeñas cosas para lograr los objetivos. Cardenales tuvo una excelente Temporada, pero nosotros somos un buen equipo por eso estamos en la final. Ellos dicen que nos barrieron en casa, pero esto es una final, y todo cambia”, resaltó el infilder criollo.

Amarista en la temporada regular en Venezuela dejó promedio de .268, producto de sus 15 imparables en 56 apariciones al bate. Se desempeña como segunda base y octavo bate en la final.