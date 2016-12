Ana Ivanovic se retira del tenis a los 29 años

Ana Ivanovic, otrora número uno del tenis femenino y campeona del Abierto de Francia en 2008, anunció el miércoles su retiro de las canchas tras sufrir varias lesiones que no le permitieron competir al máximo nivel.

“Fue una decisión difícil, pero hay mucho que celebrar”, dijo la tenista serbia en una transmisión por Facebook.

Ivanovic, de 29 años, ganó 15 títulos en el tour de la WTA, incluyendo su único major en Roland Garros en 2008, el mismo año que alcanzó la cima del ranking mundial.

“Es harto conocido que me he visto afectada por lesiones… (y) sólo puedo jugar si puedo desempeñarme a mi máximo nivel, y ya no puedo hacerlo”, agregó.

Ivanovic perdió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos este año, y una semana después anunció que se tomaría el resto de la temporada libre por lesiones de la muñeca y un dedo. Indicó que tenía una lesión crónica de la muñeca, y también sería operada de un dedo del pie que se fracturó en enero de 2015 en el Abierto de Australia.

La serbia cuelga la raqueta en el puesto 63 del ranking.

Ivanovic se convirtió en embajadora de la UNICEF en 2007, e indicó que ahora dedicará más tiempo a esas funciones.

“Seré embajadora del deporte y de la vida saludable. También exploraré oportunidades en los negocios, la industria de la belleza y la moda, entre otras tareas”, dijo en su página de Facebook. “Además, tendré más tiempo para dedicar a mis actividades filantrópicas a través de mi trabajo con la UNICEF. Cumplí mis sueños y ahora espero ayudar a otros”.

Ivanovic también fue finalista en Roland Garros en 2007 y en el Abierto de Australia en 2008.

“Ana es una verdadera campeona, y una gran embajadora para el deporte del tenis de mujeres”, dijo el director de la WTA, Steve Simon. “Contribuyó mucho al deporte, tanto en su país natal de Serbia como en el resto del mundo”.