Andrés Iniesta se despedirá de la selección en Rusia

Andrés Iniesta dijo que lo más seguro es que se retirará de la selección de España tras la próxima Copa del Mundo.

En una entrevista con la radio Onda Cero, el volante manifestó “si no pasa nada raro” el Mundial de Rusia el mes próxima será su “última aparición” internacional.

Iniesta, de 34 años, fue el autor del gol que le dio la victoria a España en la final de la Copa Mundial de 2010. También fue fundamental en las dos consagraciones de la Roja en las Eurocopas de 2008 y 2012.

El mes pasado, Iniesta anunció su salida del Barcelona tras 16 temporadas. Su último partido con la camiseta azulgrana será el domingo ante la Real Sociedad en el Camp Nou.

Iniesta indicó que lo lógico es despedirse de la selección al mismo tiempo que lo hacer del Barcelona.

“Tras esta temporada, me tocará estar a otra cosa diferente, dijo Iniesta, con 129 convocatorias con la selección. “Si siguiera en Barcelona, no me importaría seguir acudiendo a las citas internacionales”.

El centrocampista también dijo que contempla revelar la identidad de su futuro club previo al inicio del Mundial. Ha dicho que no jugará con ningún otro club de Europa.