Antonio Díaz queda cerca del bronce en Abierto de París

El karateca venezolano, Antonio Díaz, quedó a poco de llevarse la medalla de bronce en el Abierto de París, tras ceder ante el español Damián Quintero 4-1.

El criollo, puso sobre el tatai el katá Anan Dai, mientras que el europeo usó la figura de chatanyara en el cierre de la competencia que reunió la elite del karate mundial.

“Creo que no es un resultado malo y de donde me llevo también muchas cosas para trabajar, me sentí bien, creo que se hizo el trabajo. Estuvimos cerca de pasar a la final. Es el inicio de una temporada. Ahora las cosas no dependen tanto de un evento puntual o ganarlo no es solamente lo que importa, sino ser constante, y mantenerse ahí”, comentó Díaz a los medios luego de la derrota.

Debido al cambio de formato de competencia este año, sumado al inicio de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, han causado un cambio de planes para muchos atletas. Díaz participará en 13 competiciones internacionales este año.

“En lo personal, creo que son buenos puntos (los sumados en el Abierto de París). Los competidores que tenía más cerca en el ranking mundial en puntos quedaron fuera y fuera de la repesca, como es el caso del turco (al cual venció), así como el italiano Mattia Busato”, agregó el mirandino.

Este abierto de París es parte de la Liga Premier 1 del Karate.

“Este evento siempre es fuerte porque viene mucha gente y la vez era el testeo de ver cómo iba a ser la cosa con el nuevo sistema de clasificación y estructuración de los grupos de competencia”, aseguró Díaz.

El abierto de Dubái es la próxima para de Antonio Díaz, este evento deportivo también pertenece a la Liga Premier de Karate 1 y se realizará desde el venidero 16 de febrero hasta el 18 del mismo mes en los Emiratos Árabes Unidos.

“Hay que ajustar porque ya viene la segunda parada que será en Dubai y hay que seguir este camino con miras a buscar la clasificación olímpica”, finalizó el nativo del estado Miranda, quien se mantendrá realizando entrenamientos para llegar en buena condición física.