Anzola cumple con la tarea con el Deportivo Lara

Hasta hace poco, Ignacio Anzola veía los partidos del Deportivo Lara desde las gradas. Hoy día es titular indiscutible en el esquema del técnico Leo González. Para muestra un botón: no sólo ha saltado desde el vamos en cada uno de los cuatro desafíos disputados por el club en el torneo Apertura, sino que, además, ha jugado la totalidad de minutos. Está claro que goza de la entera confianza de su entrenador.

Anzola forma parte de la escuadra rojinegra desde hace un buen tiempo y hasta finales del año pasado defendió los colores del filial juvenil, pero en enero fue llamado a participar en la pretemporada de la plantilla de primera división y causó un impacto positivo dentro del cuerpo técnico.

El jugador de 18 años ha sabido brillar con luz propia en cada uno de los lances, con solvencia y madurez pese a su corto recorrido, sin olvidar la complejidad de su tarea, con todo y que juega de lateral derecho, una posición con la que todavía se familiariza, toda vez que es un central natural.

A criterio de Anzola, el hecho de tener el respaldo absoluto del adiestrador (González) provoca un efecto positivo en su juego, le aleja de la presión, razón por la cual registra un arranque de torneo favorable, como pieza clave de una zaga defensiva que luce sólida.

“Me he sentido muy cómodo. Tengo seguridad en mí mismo, gracias a la confianza que el cuerpo técnico me ha dado. Todo el equipo me apoya y eso facilita las cosas”, admitió Anzola, en declaraciones ofrecidas a través del departamento de prensa del elenco guaro.

“Creo que lo he hecho bien, estamos trabajando para no cometer errores y salir solventes en todos los partidos”, adicionó el lateral y zaguero, sangre nueva dentro del balompié guaro.

Anzola tiene la fortuna de compartir línea defensiva que jugadores de recorrido importante, caso Gabriel Cichero, compañeros que le dan un aporte enorme en su proceso de crecimiento, dentro de la misma cancha. Todos los consejos que recibe los toma para mejorar en su juego y quiere que los demás juveniles del elenco lo vean como un ejemplo a seguir.

Indica que la clave para estar a la altura de las expectativas en las encomiendas recibidas es “la constancia y la seriedad en los entrenamientos, dar siempre el máximo”, receta que le ha valido para trascender como un jugador de peso importante en el entramado defensivo y no meramente una pieza para cumplir con la obligación del sub20 en cancha.

“Si estás acá es por tener potencial. Cualquiera de los muchachos de las categorías menores puede llegar aquí y formar parte del primer equipo”, indicó.

Anzola procura seguir en la línea ascendente, razón por la cual se coloca la meta de tener otro sólido desempeño en el venidero encuentro, este jueves en Cabudare ante Zamora, un duelo de enorme exigencia, visto que al frente estará, ni más ni menos, que el campeón vigente del fútbol criollo y líder del actual Apertura.

Lara ha ganado sus dos partidos como local y quiere extender la seguidilla.