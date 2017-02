Asdrúbal Cabrera: “Carlos Guillén es un falta de respeto”

La polémica alrededor de la selección de beisbol que representará a Venezuela en el venidero Clásico de Beisbol, no paran. En esta oportunidad la situación involucra al estelar shorstop venezolano Asdrúbal Cabrera quien fue sorprendido al no verse en el roster de 28 convocados por el manager Omar Vizquel.

A pesar de que el Omar Vizquel se supone es el encargado de hacer la lista de jugadores que participaran en el CMB, Cabrera responsabilizó al gerente general de la selección venezolana, Carlos Guillén por haberlo excluido del equipo.

“Estoy decepcionado. Vizquel habló conmigo y me dijo que estaba en el equipo, ahora viene Carlos Guillén y me saca”, dijo Cabrera, vía telefónica, al periodista del Diario Meridiano, Jesús Ponte.

Por encima del paracorto de los Mets de New York fue colocado el nombre de Freddy Galvis, por su actuación durante la final de la LVBP y en la Serie del Caribe.

Los entrenamientos previos al CMB comenzaron desde hace varios días. Cabrera se veía tan en la convocatoria que explicó en la entrevista que compró pasajes para toda su familia lo viera vestir el uniforme de la selección en el Clásico Mundial.

“El viernes Guillén habló conmigo y me dijo que estaba en el equipo, pero que solo jugaría ante zurdos y tarde en el juego”, soltó el toletero anzoatiguense. “Ante esa situación le dije a Guillén que no podía ir. El sábado llamé a Vizquel y me dijo que el equipo se iba a rotar, que me quería en el roster y que jugaría short stop y tercera base. Pero el lunes veo las redes sociales y me entero que no estoy”.

Según el shorstop de los Leones del Caracas en la liga local, la decisión tomada presuntamente por Carlos Guillen no lo sorprendió a él solamente sino a toda la plantilla. “Hablé con Altuve, Félix Hernández, Víctor Martínez, y todos están molestos con lo que pasó. No pueden pasar este tipo de cosas”, precisó el experimentado toletero. “Altuve fue el primero que me llamó, me dio todo su apoyo. Con Miguel Cabrera no he hablado. Pero la mayoría me dio su apoyo”.

Cabrera se comunico vía telefónica con Vizquel y Guillén para solicitar una explicación sobre lo que había pasado. “Cuando pregunté a Vizquel me dijo que no sabía que había pasado, que eso no era así. Pero igual me quedé afuera”, expresó Cabrera. “Es una lástima que Vizquel se preste para estas cosas. Tengo respeto por él, pero Guillén no puede llegar y armar el equipo”.

En tanto la conversación con Carlos Guillén no fue tan amena. Asdrúbal Cabrera indicó que tuvo una fuerte discusión con el gerente general de la selección y que este le dijo “que yo había puesto muchos peros para ir al Clásico. Cosa que no fue así”, indicó eufórico Cabrera. “Yo sí lo insulte. Soy un tipo de respeto, me gusta hacer las cosas bien, pero un personaje así no merece respeto”.

Según Omar Vizquel y Carlos Guillén el estelar campocorto de los Mets de New York estará disponible para la segunda ronda del Clásico Mundial de Beisbol, sin embargo Asdrúbal Cabrera lo dejó claro: “Yo ya no voy al CMB”.

El infielder indicó que no puede ser banca. “Este año seré agente libre. Además, Vizquel me dijo que íbamos a jugar todos. Guillén fue quien me sacó. No se puede permitir que una sola persona haga todo lo que quiera. Carlos Guillén es un falta de respeto”.