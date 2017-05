Bucaneros frena racha ganadora de Guaros

Los Guaros de Lara (16-11) perdieron el impulso de una racha de cuatro triunfos al hilo tras vivir una segunda mitad aciaga en defensa y sufrir el rigor del juego físico en la zona pintada y el acierto postrero de los principales argumentos de ataque de Bucaneros de La Guaira (15-13), al ceder en el primer juego de una serie de dos, 82-75, en el Domo José María Vargas.

Ajustes en defensa permitieron a los dueños de casa aminorar el impacto que tenía un crecido Gregory Echenique en la pintura (22 puntos y 11 rebotes) en el tramo decisivo del choque y a pesar de los canastos de Nate Robinson en el cierre, entre Jordan Hamilton y el canadiense Devoe Joseph se combinaron para encestar 13 de los 25 puntos del último cuarto para los del litoral, en el que tomaron control de la pizarra y se apoyaron, además, en triples de José Juan Bravo y Carlos Cedeño, otro que hiló fino con sus intentos de cancha (9-8).

El conjunto del argentino Guillermo Vecchio varió su quinteto titular con el regreso de Lazar Hayward en detrimento de Andy Panko, junto a Nate Robinson, José Vargas, Luis Bethelmy y Gregory Echenique, mientras que los del español Fernando Calero salieron con Carlos Cedeño, Devoe Joseph, Jordan Hamilton, Sherman Gay y Windi Graterol.

Los larenses salieron a imponer temprano el ritmo de juego y permitieron apenas cinco unidades en los primeros cinco minutos (9-5), mientras que Hayward y Echenique aprovechaban las habilitaciones de sus compañeros justo abajo del aro, al encontrar los pasadores una vía más expresa de pase por el centro de la cancha debido a boquetes de la defensa. Entre ambos produjeron 13 de los 18 con los que Guaros dominó ese cuarto, 18-14.

La ventaja de los visitantes llegó a ser de ocho puntos (22-14) tras los primeros tres minutos con la influencia de Néstor Colmenares y ya con Heissler Guillent y Elvis Báez en cancha, pero Bucaneros reaccionó con un par de triples de Cedeño y canastos dobles de Graterol y Hamilton, tomó breve ventaja (26-24) y luego la resignó a partir de un ataque de Hayward (29-29). Con Robinson de vuelta los larenses se fueron al descanso adelante, 36-33.

Parecía que se avecinaba un zarpazo de los crepusculares cuando extendieron su mando a 11 puntos de ventaja (49-38). Echenique metía otro par de cestas, Hayward anotaba doble y tiro libre y Robinson y Bethelmy metían triples que comenzaban a bajarle el volumen a la “samba de los tambores” que ensordecía a los presentes en el calor del Domo varguense.

No obstante, Cedeño apareció de nuevo con dos bombazos de larga distancia y recibió apoyo de Gay, Joseph y Hamilton para acercar a los suyos, 59-57. En los últimos diez minutos la defensa no pudo parar a Hamilton, quien además incrementó su porcentaje de acierto incluso en tiros en los que estaba marcado y en ataque, se cerraron los caminos en la pintura y el perímetro no fue solución.

El partido pudo cambiar a partir de un robo de pelota de Robinson –que antes había errado un triple- y que concluía con una penetración y bandeja de “Grillito” Vargas para poner el juego 80-77. Ante la incredulidad de los larenses, los árbitros sancionaron la jugada como falta ofensiva e invalidaron el canasto y eso fue el switch de “apagado”.

Esta noche, a las 7.30, Guaros, que sigue empatado en la segunda plaza de la Conferencia Occidental debido a la derrota de Trotamundos de Carabobo (17-12) ante Cocodrilos de Caracas (22-7), 85-81, irá por la división de honores.