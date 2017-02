Buttó es líder en salvados de Series del Caribe

El experimentado Francisco Buttó se convirtió desde el domingo en el líder en salvados de la historia en Series del Caribe al llegar a nueve.

El derecho sacó los tres outs finales ante los Tigres del Licey (República Dominicana) para darle la tercera victoria a las Águilas del Zulia.

“No me enteré hasta que llegué al hotel (donde se aloja la delegación venezolana) y vi que mi familia había publicado en las redes sociales una foto, que bajaron de la página web de la Serie del Caribe, en la que salía el récord de por vida”, dijo el relevista a la página web de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El relevista tiene 9.2 entradas lanzadas y cuenta con un promedio de carreras limpias de 0.93 según Quality Sports.

Sobre la entrada lanzada ante los dominicanos, manifestó que “lo primordial para un relevista es sacar el primer out y, simplemente recordé los viejos tiempos, apelé a mi experiencia”, resaltó el tirador.

“Siempre concentrado, tirando el primer pitcheo en strike y consiguiendo el primer out de la entrada. Eso es lo más importante. Tenía tiempo que no se me daba y hacerlo en una Serie del Caribe para implantar un récord, es fabuloso”.