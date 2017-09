Cabrera enfocado en su salud

El toletero venezolano Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, vive este 2017 la peor campaña de su carrera en cuanto a rendimiento y salud, por tal razón destacó que aprende de esta mala experiencia y espera trabajar en pro de volver a su rendimiento habitual en la venidera zafra de las Grandes Ligas.

Los bengalíes con récord de 63 victorias y 96 derrotas son el peor equipo de la Liga Americana, en gran parte por la falta de productividad del estelar criollo que es uno de los bates más constantes en sus 15 años de carrera. El toletero habló por primera vez a la prensa desde que le diagnosticaron dos hernias discales y resaltó que las molestias físicas son constantes.

“Ha sido como una pesadilla. Tengo que aprender de esto. Los problemas en la espalda me han aquejado desde la primavera. Me han estado molestando todo el año. Por momentos llegué a sentirme bien, pero en ocasiones sentía que ya no podía aguantar más. Necesito cambiar muchas cosas para poder recuperar mi salud”, destacó Cabrera al equipo de prensa de MLB.

El venezolano de 34 años apenas bateó para .249 producto de sus 117 imparables en 469 turnos al bate, con 50 anotadas, 22 dobles, 16 cuadrangulares, 60 remolcadas, 54 bases por bolas y un pírico slugging de .399. A la defensiva solo pudo jugar 117 partidos en la primera almohadilla, los otros 14 fue bateador designado.

Será la primera oportunidad en sus 15 años de carrera que no recibirá votos al premio de Jugador Más Valioso. Sumado a que cortó una racha de siete presentaciones en el Juego de Las Estrellas de mitad de temporada.

En su carrera ostenta una triple corona de bateo (2012) y par de premios al Jugador Más Valioso (2012-2013).

Mucho peso

El venezolano destacó que uno de los motivos por el que sufre problemas constantes en la espalda este año se debe al intenso trabajo de levantamientos de pesas realizado en los meses previos del inicio de la campaña.

“Levanté demasiado peso. Esa es la razón por la que sufrí la lesión durante los entrenamientos primaverales. Pero nunca pensé que fuera algo tan serio. Seguí jugando con esas molestias, porque esa es mi naturaleza. Nunca quiero dejar de jugar. Pero tengo que aprender de esto y tratar de cuidar mi físico”, admitió el toletero maracayero.

Cabrera tiene pautada una cita el lunes con un especialista en Miami para recibir una segunda opinión sobre su espalda. De no haber cambios en el diagnóstico, el plan es terapia física, tratamiento y ejercicios para fortalecer la zona media y los músculos alrededor de los discos herniados por seis semanas.

Otro de los planes que tiene el criollo al realizar la primera etapa de su recuperación es alterar su plan de trabajo, para enfocarse en ejercicios de flexibilidad que le permitan fortalecer la espalda y la zona media del cuerpo.