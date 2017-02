Car-Go sin oferta de renovación por parte de Rockies

El jardinero zuliano Carlos González entra al año final de su contrato con los Rockies de Colorado, su novena campaña con esta novena en el béisbol de las Grandes Ligas, sin haber recibido señales tangibles de que se le vaya a extender una oferta para prolongar su vinculación con la organización, según declaró al periodista Mark Kiszla (Denver Post).

“El equipo necesita acercarse a nosotros si realmente desea que algo suceda”, dijo el criollo. “Me queda un año en mi contrato y no hay ninguna conversación ahora mismo. Depende de ellos. Ellos son los que toman la decisión y no nosotros. Sólo escuchamos y trabajamos”.

González viene de ligar para .298 con 25 jonrones y 100 carreras impulsadas en 584 turnos, además de disputar el Juego de las Estrellas. Su equipo tuvo balance negativo de 75-87 pero está lleno de jóvenes talentos que lo impulsaron a reconocer en declaraciones públicas su deseo de no probar la agencia libre y continuar con los Rockies.

De 31 años de edad, el también jugador de la selección de Venezuela en el venidero Clásico Mundial, expresó de manera personal sus deseos al dueño del equipo, Jeff Bridich. “Mi única opción es jugar béisbol del modo correcto. Concentrarme en lo que tengo que hacer”.

En el receso entre temporadas, Colorado adquirió al también jardinero Ian Desmond por cinco años y 70 millones de dólares pero para utilizarlo en la primera base. “Todo puede pasar en el béisbol. Eso no es un secreto. No estoy preocupado. No estoy pensando en eso. Simplemente sé que estoy aquí y no sé donde estaré mañana o dentro de dos años”, reflexionó González.

No deja de sonreír y pensar en los objetivos del equipo. “Todos en el clubhouse sabemos que este no es un equipo en reconstrucción. Esto ya es un equipo sólido, agregamos a un par de veteranos y sabemos que esto no es tiempo perdido. No se trata del año que viene. Deberíamos hacer que las cosas pasen ahora antes de que se nos acabe el tiempo”.