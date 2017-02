Carabobo procura voltear eliminatoria ante Junior

El Carabobo FC tratará de mejorar su puntería en ataque y sellar un triunfo en el estadio Jaime Morón de Cartagena para voltear la eliminatoria que protagoniza con el Junior de Barranquilla (Colombia) y con ello alcanzar el pase a la tercera fase de la Copa Libertadores.

El duelo está programado para iniciar a las 8.00pm, con desarrollo en un estadio desconocido por el equipo de Barranquilla, que no puede usar su habitual sede por los trabajos que recibe para mejorar su césped.

La oncena cabrialense, dirigida por el exseleccionador boliviano Julio César Baldivieso, encara el duelo de vuelta en situación de desventaja, toda vez que perdió el primer partido por 1-0, sin poder reflejar en el marcador el dominio que ejerció en el terreno de juego. Aquel día manejó el balón y fabricó un ramillete de ocasiones frente al arco rival, solo que careció de tino y terminó con su cuenta de goles en blanco.

El club carabobeño necesita de mayor contundencia en esta oportunidad, visto que procura de un triunfo por diferencia de al menos dos goles para arrebatarle el boleto al cuadro colombiano.

“Tenemos que ser conscientes en la necesidad de que las que nos quede meterla, porque en este tipo de errores los pequeños errores son muy costosos”, advirtió en nota de prensa el mediocampista larense Juan Colina, titular en el compromiso de la semana anterior y que pintaba para repetir en el once abridor.

“Nosotros fuimos superiores, atacamos pero no logramos ser contundentes. El fútbol es así, al final todos dicen que Junior ganó 1-0 y no que nosotros fuimos superiores a ellos”, recordó Colina sobre la historia del careo de ida, algo que desean no vuelva a ocurrir.

Colina es uno de los dos larenses que hacen vida en el elenco valenciano, junto con el atacante Aquiles Ocanto.

De los cuatro equipos nacionales inscritos en la competición, Carabobo es el segundo que entra en acción y busca correr una suerte distinta a la del Deportivo Táchira, eliminado en la primera ronda por un flojo Capiatá de Paraguay.

En caso de lograr la remontada, el conjunto granate se verá las caras en la siguiente fase al vencedor de la llave entra Atlético Tucumán (Argentina) y El Nacional (Ecuador).