Cardenales con el título de la LVBP entre ceja y ceja

La novena de los Cardenales de Lara se encuentra enfocada en cosechar un título y por ende entrenó este martes en horas de la tarde en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El elenco larense viene de eliminar en cinco encuentros a las Águilas del Zulia en la primera serie de postemporada para avanzar a semifinales y espera por su rival.

La divisa larense contó con todas sus piezas en la práctica y realizó trabajos de rutina. Lara jugará el jueves o viernes el primero de la semifinal en casa.

El gerente general de los alados, Carlos Miguel Oropeza, indicó que han logrado dar un paso importante pero no han conseguido el objetivo.

“Estos días ha sido para celebrar por avanzar a semifinales pero eso no nos saca del objetivo principal que es ganar el campeonato. Nos enfrentamos al campeón actual de la LVBP y pudimos vencerlos”.

Zulia dominó en cinco cotejos a Lara en la final del año anterior. La tropa marabina se reforzó de gran forma en playoff al sumar a Mario Lissón, Endy Chávez, José Tábata, Ronny Cedeño, Wilfredo Ledezma y Mitch Lively. El grupo logró junto a Freddy Galvis, José Pirela y un bullpen de lujo quedarse con la conquista en el circuito.

“En esta ocasión era una serie en el cual ninguno de los dos equipos estábamos tan reforzados y no se perdía la esencia del equipo. Ahora con nuestras piezas pudimos sacar ventaja y ganar ante un digno rival”.

Con respecto a la sustitución que pueden hacer para la siguiente instancia, Oropeza (Hijo), explicó que aún no darán a conocer un nombre por respeto. “Hay equipos que no están eliminados y respetamos eso. Hay nombres interesantes en las Águilas del Zulia pero debemos esperar todos los equipos que no tienen opción para poder tener claro el panorama”.

Lara es probable vaya por un jardinero para reforzar esa zona que contó ante los rapaces con Henry Urrutia, Elvis Escobar y el dominicano Eugenio Vélez. Este último fue uno de los más débiles con el madero en la serie de postemporada ante los zulianos.

Zulia tiene a jugadores de experiencia interesantes como Alex Romero, quien tiene siete finales en su carrera dentro del circuito venezolano. Además está el jardinero Cade Gotta, ficha de los Bravos de Margarita, quien fue refuerzo de los marabinos.

“Por eso debemos esperar porque hay otras piezas importantes en los otros clubes como Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas o Tigres de Aragua”.

La ofensiva de los crepusculares cuenta con un equipo que conecta muchos imparables pero le cuesta dar batazos de dos o más bases. “Tampoco podemos descartar que si hay buenos brazos disponibles en el relevo también estamos interesados”.

Alejandro De Aza

El caribeño Alejandro De Aza se encuentra en la lista de 14 días al lesionarse uno de sus pies.

El patrullero central en las próximas horas dará a conocer a la gerencia del club si en definitiva puede regresar a la LVBP.

“Él tiene su pie inmovilizado y será revisado por su médico para saber cómo está la lesión. Allí tendremos un panorama más claro de si puede o no volver. De Aza tiene días sin poder tomar turnos por la lesión así que en las próximas horas sabremos”.

Por su parte, el directivo destacó el trabajo de Elvis Escobar, de buen desempeño ante las Águilas.

“Es uno de nuestros prospectos del cuál confiamos y ha logrado aprovechado la oportunidad. Estamos muy contentos por su trabajo y esperemos pueda seguir en esa línea en lo que resta de postemporada”.