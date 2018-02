Caribes debuta en la Serie del Caribe 2018 este viernes

La divisa de los Caribes de Anzoátegui debutará este viernes en la Serie del Caribe de Jalisco 2018 al medirse a los Alazanes de Granma (Cuba) desde las 3.00pm (hora de Venezuela).

El conjunto oriental es el representante de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al quedarse con el tercer campeonato de su historia al dominar a los Cardenales de Lara en seis compromisos.

El serpentinero Daryl Thompson será el encargado de abrir el primer duelo por la divisa criolla que tratará de comenzar de manera positiva en el evento. El derecho en la ronda regular 2017-2018 culminó con marca de 2-2 y un promedio de carreras limpias de 2.79 en 14 presentaciones.

En la primera ronda de playoff y semifinales, en el cual vencieron a los Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, culminó con una efectividad de 2.45 y foja de 2-0. En la serie final su ERA fue de 3.18 en dos salidas con los orientales. Thompson en la Serie del Caribe de San Juan, Puerto Rico, en el año 2015 se enfrentó a un club antillano y trabajó por 5.1 innings con dos rayitas permitidas. El representante de Cuba fue los Vegueros de Pinar del Río que en definitiva se quedaron con el lauro por 8-4 ante Caribes en la edición boricua de la contienda.

El experimentado tirador es el as en la rotación de los dirigidos por Omar López.

La divisa cubana contará en el diamante al diestro Lázaro Blanco, quien retará a los orientales.

El club indígena tendrá en la rotación luego de Thompson a Freddy García, quien se medirá al representante de República Dominicana.

En el tercer cotejo enfrentarán a los Tomateros de Culiacán de México y el iniciador será Néstor Molina, tomado como refuerzo desde los pájaros rojos. Para la cuarta jornada Carlos Teller saltará al diamante ante los Criollos de Caguas de Puerto Rico.

Ofensiva destacada

La tropa aborigen tiene entre sus fortaleza una buena ofensiva que tiene mucha experiencia.

El timonel no cambió su line up en la serie decisiva por lo que probablemente no exista algún movimiento en su debut al tener a Rafael Ortega (CF), Niuman Romero (3B), René Reyes (RF), Balbino Fuenmayor (1B), Luis Jiménez (1B), Tomás Telis (C ), Willians Astudillo (LF), Alexi Amarista (2B) y Luis Sardiñas (SS).

El equipo venezolano tiene fuerza y poca velocidad en las bases por lo que dependerá de los extrabases para producir carreras.

Esa fue su marca de fábrica al dar conexiones importantes en la final con batazos de dos o más bases productores de varias anotaciones.

En el primero de la final ganaron con un jonrón de René Reyes con uno a bordo en el octavo tramo en duelo efectuado en Barquisimeto. En el quinto choque con estacazo de Luis Sardiñas con uno en base lograron vencer a los crepusculares en Puerto La Cruz, mientras en el sexto choque disputado en suelo larense, Luis Jiméz dio Grand Slam para darle el cetro a su equipo.

La novena oriental tratará de buscar su primer campeonato en el evento caribeño luego de no tener éxito en sus dos primeras incursiones. Con veteranía y un buen cuerpo de lanzadores tratará de salir adelante.