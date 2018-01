Carlos Teller listo para el duelo ante Cardenales

Los Caribes de Anzoátegui buscan el lauro en el cuarto de la final ante Cardenales de Lara y por ello apelarán al zurdo nicaragüense Carlos Teller en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, quien vive una temporada de menos a más y ha brillado en sus últimas presentaciones. Su objetivo es claro, sacar la mayor cantidad de outs posibles y dar una apertura de calidad.

“Hay que estar tranquilo, debo venir lo más concentrado posible y ejecutando bien mis lanzamientos en busca de un resultado positivo para el equipo. Tenemos un rival de calidad en frente de nosotros, debemos mostrar seguridad para poder conseguir el título y ganar en casa donde siempre hemos sido fuertes”, dijo Teller a EL IMPULSO.

En actuación combinada en la pretemporada logró récord de una victoria, sin derrota en tres cotejos (par de aperturas), lanzó 13.1 episodios, ponchó a nueve para una buena efectividad de 0.00, su talón de Aquiles es el descontrol al dar diez bases por bolas en ese lapso.

A pesar de la complejidad del lineup crepuscular, el nicaragüense no se siente amilanado ante el rival y trabajará como lo ha hecho a lo largo de la postemporada. Su amplio repertorio y buena ubicación de lanzamientos serán sus armas, sumada una determinación probada en momentos de apremio.

“Mi idea es buscar victorias rápidas en estas series cortas. Tuvimos rivales muy difíciles y con mucho trabajo ganamos las series anteriores. En los juegos de visitantes ante Magallanes, Leones y Cardenales ganamos un partido y en las dos primeras series barrimos en casa, esperamos que se mantenga esta constante, por eso la concentración de los lanzadores es vital, dominar con ponche, rodados o elevados, como sea en pro del título”, destacó el lanzador nicaragüense.

Su última actuación ante los melenudos fue impecable en todo sentido, al laborar 7.2 episodios, no permitió anotaciones, apenas le dieron dos imparables, dio tres boletos, un pelotazo y ponchó a siete oponentes, actuación que le valió la victoria.

Equipo motivado

El lanzador centroamericano destacó que en el dogaut aborigen hay un gran ambiente positivo por lo vivido a lo largo de esta campaña, en el que pasaron de estar eliminados a llegar a una final de manera categórica. Considera que Caribes tiene todo los atributos para sumar el tercer título de su historia, en una liga de gran calidad.

“Yo antes de venir aquí seguía al equipo por redes sociales, supe que comenzaron mal, pero este grupo es fuerte y se pudo recuperar a lo grande. Yo me siento contento porque desde que llegué he puesto mi granito de arena y estamos en una instancia decisiva que esperamos ganar. A mí me gusta estar en Venezuela, la pelota de aquí es muy bonita, el apoyo del público, la intensidad de los juegos te hace crecer como pelotero”, indicó Teller.

Esta es la tercera presentación del zurdo importado en el país. Participó con los Leones del Caracas (2011-2012) y Águilas del Zulia (2016-2017). Su efectividad en ronda regular es de 4.30 en 17 encuentros (ocho aperturas).