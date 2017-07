Chacón anuncia retiro de las canchas

El lateral Gerzon Chacón, jugador emblema del Deportivo Táchira, anunció su retiro de las canchas a los 36 años, empujado por una lesión que no ha podido superar y lo tiene inactivo desde hace un buen tiempo.

“Quería recuperarme de mi lesión y volver, no quería que el fútbol me retirara”, lamentó el eterno capitán del Carrusel Aurinegro, en entrevista con el programa radial En la cancha, conducido por el periodista Richard Morales.

Sin embargo, admitió que ha llegado el momento de colgar los botines y asumir otras facetas dentro del llamado deporte más hermoso del mundo.

“Han existido algunas reuniones para definir mi rol dentro de la organización. En diciembre pasado me reuní con el presidente (del Deportivo Táchira) y me ofreció ser asistente de Sachi Escobar, pero aún tenía fuerzas para continuar”, reveló para agregar que está dispuesto a adquirir no solo conocimientos con parte del cuerpo técnico, sino que pretende también incursionar en el tema gerencial.

“Toda mi vida ligada al fútbol y que ya no pueda vivir el día a día del futbolista será difícil. Se va una parte de mi vida, cerró Chacón, quien en su carrera vistió las camisetas de Aragua, Nacional Táchira, Petare, Mineros y SportivoLuqueño de Paraguay.