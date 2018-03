Colombiano Cristian Fernandes jugará un año con el Deportivo Lara

El Deportivo Lara ya partió esta tarde a la capital de la república para concentrase y viajar mañana a la Maturín con motivo de disputar el martes la jornada 7 del Torneo Apertura 2017 ante el reciente campeón del balompié criollo, el Monagas SC.

Los comandados por el profesor Leo González han venido trabajando arduamente los últimos días para afrontar los duros retos del torneo local y la Libertadores. Uno de los elementos que ha venido buscando una oportunidad con la plantilla guara, es el colombiano Cristian Fernandes, quien ya la directiva y cuerpo técnico, le han dado el visto bueno para sumarse al grupo.

Fernandes, delantero polivalente, ya es ficha del rojinegro tras concretar el préstamo de un año con el Monagas SC, rival que este martes, no podrá enfrentar por condiciones del mismo. Luego del entrenamiento de esta mañana, habló mostrando su confianza y ganas de ayudar al equipo.

“Muy contento de pertenecer a este equipo, fichar con el Deportivo Lara es algo que me alegra mucho, aún tenían un cupo de extranjero y aprovecharon que estaba libre y me contrataron, cedieron en Monagas, ya hicieron el tema de la ficha, es difícil llegar de último en un equipo que está conformado, pero hay que trabajar duro y ganarse un espacio.” Fueron las palabras del ex Once Caldas.

El oriundo de Barranquilla reconoce la difícil posición en la que llega, buscará ganarse rápidamente un puesto. “Me ayudó mucho el presidente para venir, me dijo que tenía esta linda oportunidad, además que este equipo está en la Libertadores, accedí a venir, voy a aprovecharlo al máximo, quiero jugar, acoplarme a la idea del entrenador lo más rápido posible.”

“El profe cuando me vio preguntó que por donde me sentía mejor, hablamos un poco de mi posición, me dijo que trabajaba fuerte para poder ser tomado en cuenta.” Apunto.

Buscó describirse como jugador para quienes no lo conocen. “Soy delantero, puedo jugar como centro, segundo punto y por las bandas, tiene opciones el cuerpo técnico para utilizarme en la cancha, hay jugadores importantes de nombre en estas posiciones, será una competencia sana, eso impulsa que uno mejore más.”

Abordado sobre el último partido vivido por el certamen continental, se sorprendió por el histórico resultado. “Me sorprendí mucho, un partido bien jugado, nos quedamos con los tres puntos, hay que seguir, ahora viene Monagas, el equipo debe enfocarse en traer los puntos de Maturín y luego ir a Sao Paulo donde espero debutar.”