Coutinho está “ansioso” por empezar con el Barça

El brasileño Philippe Coutinho aseguró vivir “un sueño” al ser presentado este lunes como nuevo jugador del FC Barcelona y estar “ansioso para que empiece todo”, aunque una lesión le impedirá debutar antes de finales de enero.

Pregunta: El Barça batió un récord de traspaso en España al ficharlo por 120 millones de euros más 40 millones en variables, según la prensa. ¿Eso le supone una mayor presión?

Respuesta: “Es un honor para mí, es un gran honor. Como he dicho repetidamente, es un sueño estar aquí. Escuchar esto (el precio) es un honor, pero el tema del dinero es un tema entre clubes. Yo tengo mis objetivos que es llegar aquí, ser feliz, ganar títulos y disfrutar”.

¿Cómo ha vivido estos seis meses de suspense antes de su traspaso? ¿Y especialmente las últimas horas?

“Fue un poco difícil porque a cada momento cambiaba. Cambiamos el vuelo (a Barcelona) como tres o cuatro veces. Al final, cuando llegamos aquí, pude ver que estaba aquí de verdad y ahí empecé a darme cuenta. Pero creo que todavía no me doy cuenta porque no empecé a entrenar. Cuando esté con los jugadores allí, empezaré a hacerlo”.

¿Ha tenido ya contacto con ellos?

R: “He visto el partido de ayer (3-0 contra el Levante) en el hotel. Esta mañana hemos ido a la ciudad deportiva y me he encontrado algunos jugadores. Nos saludamos, me enseñaron el campo donde entrenamos, donde comemos… Estoy muy ansioso por que empiece todo”.

Ha jugado ya en el Camp Nou como visitante. ¿Sueña en hacerlo con la camiseta del Barcelona?

“Muchísimas veces he soñado con marcar un gol aquí, marcar el primer gol, goles importantes. He soñado muchas veces en vestir esta camiseta. Tengo ansia de poder entrenar. Lo que me gusta es jugar, hacerlo bien, hacer felices a las personas”.

Llega lesionado y no puede jugar la Liga de Campeones al haber jugado ya con el Liverpool. ¿Vale la pena llegar en enero a pesar de estos inconvenientes?

“Mi sueño era venir aquí. Tener una oportunidad como esta, a veces es única, y no he tenido dudas. El contrato que tengo son cinco años (y medio). No puedo jugar ahora pero en estos cinco años espero poder jugar y disfrutar. Ya he jugado en La Liga (con el Espanyol de Barcelona en 2012) y espero poder adaptarme lo más rápido posible”.

¿Qué papel jugó en su llegada Luis Suárez, excompañero del Liverpool?

“Es un gran amigo, es un honor poder volver a jugar con él. Me ha ayudado, me escribía mucho, hablábamos mucho, me contaba cómo era la ciudad, cómo era el club y eso cada vez me daba más ganas de venir (…) ¡Incluso ha visitado casas para mí!”.

¿Se siente capaz de hacer olvidar a Neymar?

“Somos jugadores diferentes. Neymar es un grandísimo jugador como he dicho pero tenemos características diferentes. Yo llego para buscar mi espacio (…) He hablado con él (Neymar), me felicitó ayer, cuando lo supo. Me habló de la ciudad, de los compañeros, que el club tiene un vestuario increíble”.

¿En qué posición se ve en el campo? ¿En el extremo izquierdo? ¿O de volante izquierdo como Andrés Iniesta, a quien puede suceder?

“Iniesta para mí es un genio y es un gran honor poder convivir con él, aprender con él. Hablando de posiciones: lo que más me gusta es estar con el grupo, poder jugar. El resto es cuestión del entrenador, de cómo prefiere el equipo. Lo que hago yo es trabajar siempre muy fuerte para estar siempre a disposición”.