A Cristiano Ronaldo le alegra su nuevo apodo, “El Comandante”

El astro portugués Cristiano Ronaldo, presentó sus nuevos botines, con tonos azules los cuales complementan los colores de Portugal, con ellos, debutará próximamente en el mes de junio en la Copa del Mundo en Rusia, este sería su cuarto mundial jugado, luego de haberse iniciado en el año 2006 en Alemania con su icónica camisa número 16.

Debido a su vestuario, el jugador del Real Madrid, fue calificado como “El Comandante”, a lo que reaccionó diciendo lo siguiente: “me gusta la palabra, significa liderazgo o poder. Si la gente me da ese nombre, me alegro. Me gusta liderar con el ejemplo”, afirmó.

“Me gusta ser el líder del equipo. Cuando estoy en la selección, soy uno de los más viejos, con más partidos, más goles, todo”, aseveró.

Sus botas además poseen una impresión en la esquina trasera de una de ellas con la letra “C”, esto significa “Capitán”, con ellas saldrá a la cancha a partir del próximo 15 de junio frente a España.

“Mis amigos son portugueses, mis raíces están allí. Ser el capitán del equipo nacional me enorgullece, es genial. Cuando juego para Portugal me siento feliz, me siento bien, no solo por mi sino por toda mi familia”, concluyó Cristiano.