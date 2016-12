Curiel y Aponte llegan al Deportivo Lara

El Deportivo Lara sigue engrosando su plantilla al fichar al portero Luis Curiel y al defensor central Leonardo Aponte, quienes se integrarán a la plantilla en la segunda fase de la pretemporada pautada el tres de enero.

Curiel viene del actual con el Zamora FC (actual campeón) y estará vinculado con el equipo larense por dos años. Su principal objetivo es trabajar arduamente para ganarse un puesto como titular en el club y aportar en busca de trascender en los diversos torneos del 2017.

“En lo personal estoy muy contento, es una institución que ha ganado cosas importantes en el fútbol venezolano. Tanto para mí como cualquier jugador es un reto importante mi llegada a este equipo. Hay bastante calidad en mi posición, pero como todo jugador nuevo mi única intención es llegar, adaptarme al grupo, trabajar para poder ganarme un puesto”, dijo el portero a los medios de comunicación del equipo.

El cancerbero procedente de Ciudad Bolívar, resaltó que espera traer esa experiencia ganadora que acumuló en año y medio en Barinas.

Su experiencia en el balompié de primera división es extensa a pesar de sus 27 años, al formar parte en campañas anteriores del Zulia FC y Aragua FC.

De su lado, Aponte jugó la temporada pasada en la segunda división con Yaracuyanos FC y le aportará al club polivalencia y mucha salida desde la última línea. El principal objetivo del jugador es ganar minutos con el equipo grande.

“Ya yo había hablado antes, me pidieron que me presentara, que me iba a observar unos días y bueno llegó el día para este fichaje. El profe Alí Cañas me llamó y me observó, me ayudó mucho para llegar aquí. Lo primero que me dijeron es que esta era una familia humilde y trabajadora, ahora debo dar lo mejor de mí”, expresó Aponte.

El futbolista de22 años estuvo dos años en el equipo del estado vecino e inició su carrera con el Angostura FC.

La oncena crepuscular es una de los más activas en el mercado de fichajes este diciembre.