Deportivo Lara lo seguirá intentando

Las posibilidades del Deportivo Lara de clasificar al octagonal final, en esta segunda parte del Torneo Apertura de fútbol, pasaron de ser obvias a casi inexistentes, debido al bajón considerable en el ritmo de juego que se tradujo en apenas un punto en sus últimos siete partidos realizados.

Su único consuelo y esperanza es que sus dos últimos rivales (Caracas FC y Aragua FC) son directos, por lo que están obligados a ganar estos dos partidos para no echar por la borda un semestre que comenzó como un sueño y se volvió en una pesadilla.

Urgido de victorias el equipo crepuscular haría una gira de visitante en el que jugaría ante Estudiantes de Mérida y Monagas SC, en ambos fue derrotado.

Uno de los pocos jugadores que ha demostrado un ritmo de juego constante en los momentos de gloria y decepción de la oncena crepuscular es Darwin Gómez, quien a pesar de las múltiples adversidades y lo difícil del reto asegura que él y el grupo no se dan por eliminados.

“Tenemos que salir a ganar, más que para meternos en la pelea es por el orgullo del equipo y terminar con la racha negativa, son siete partidos que no ganamos y sacarnos esa furia como grupo y jugadores en individual. Así es el fútbol cuando no te toca no toca, para todas esas circunstancias debemos seguir trabajando y seguir adelante, el cuerpo técnico está haciendo las cosas bien, los que jugamos somos nosotros y debemos darlo todo en la cancha”, dijo Gómez al equipo de prensa del Deportivo Lara.

Este torneo apertura el jugador oriundo de Upata en el estado Bolívar, ha participado en 11 partidos con 4 goles anotados, sumado a su trabajo en ofensiva y defensiva.

Con el santo de espalda

El propio Gómez apeló a la autocrítica para definir el presente del equipo que perdió la brújula que lo caracterizó en las primeras de cambio. Ante esta situación la única manera de salir adelante es apelar al trabajo arduo en los entrenamientos.

“Es complicado como perdimos porque son goles que ya nos han venido haciendo repetitivamente, hay que seguir intentándolo hasta el último partido pero hay mucha preocupación porque no llegamos con fuerza al ataque y por ende no concretamos, no nos están saliendo las cosas”, destacó el mediocampista.

El Deportivo Lara se encuentra el puesto 13 con 18 puntos, su próximo rival es el Caracas FC que ostenta 22, ese partido se realizará el miércoles a las 7:00pm en el estadio Metropolitano de Cabudare. Una derrota o empate eliminaría matemáticamente al elenco local.