Dudamel complacido con debut de la sub20

El director técnico de la selección nacional de fútbol, Rafael Dudamel, elogió la garra de sus dirigidos que apelaron a un buen juego colectivo para sumar un empate ante Uruguay en el arranque del Suramericano sub20 de Ecuador y pasada la página espera sumar los tres puntos en el próximo cotejo.

“No hay nada que no me haya gustado. Me encantó todo de mi equipo: su actitud, su orden, la disposición para jugar contra una selección que sabíamos que era de mucha calidad. Cuando estuvimos once contra once la vinotinto siempre trató de imponer sus formas y cuando estuvimos en la adversidad, con un hombre menos, fue inteligente, ordenado y supo sufrir un partido ante un rival de muy buen funcionamiento y mucha jerarquía”, declaró Dudamel en rueda de prensa.

El dirigente destacó que tener un hombre menos por más de media hora, tras la expulsión de Edwin Quero le evitó aspirar a un poco más, sumado a que elogió la buena capacidad atlética de los charrúas.

Tras el descanso de la segunda jornada, el equipo venezolano enfrentará a Perú el lunes 25 a las 6:00pm. A esa misma hora el miércoles 25 su rival será Bolivia y cerrará el viernes 27 ante Argentina a las 8:30pm. A la siguiente fase clasifican tres por grupo.