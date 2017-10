Elvis Escobar brilla a la ofensiva

Uno de los factores ofensivos que le ha dado dividendos a Cardenales de Lara en esta primera semana de zafra es el novel Elvis Escobar, quien a punta de imparables se atornilla en el primer puesto de la alineación. Sus metas son ayudar al equipo y consagrarse como jugador titular por muchos años en la pelota criolla.

El criollo ostenta un average de .400 en sus primeros, producto de sus 8 indiscutibles en 20 turnos, tiene 4 anotadas, 1 dobles, 3 impulsadas y 1 base robada. Además de un trabajo notable en el jardín central. Según el jugador estos buenos números se deben al trabajo realizado a lo largo del año.

“Tengo un año más experiencia en la liga y eso es vital en mi desarrollo como jugador. Me va bien en este inicio porque me incorporé temprano a los entrenamientos. Igual debo trabajar duro para mantenerme productivo ya que con el pasar de la campaña habrá mucho más nivel. Me siento muy bien y deseo seguir jugando, pero para eso debo rendir”, dijo Escobar.

El novel jugador destacó que el equipo presenta fortalezas en todas las áreas, sumado a un buen grupo que confía en trascender, luego de estar tan cerca del título la campaña pasada (subcampeones).

El jardinero criollo resaltó el trabajo de Moreno a quien catalogó como un mánager preparado y conocedor de la liga que puede manejar bien el dogaut y desarrollar el juego colectivo.

Esta es la quinta temporada del bateador criollo en Venezuela y la primera como titular indiscutible del jardín central. El año pasado compartió tiempo de juego y ligó para .265 de average, producto de sus 39 imparables en 147 turnos, sumado 18 anotadas, 9 dobles, 3 triples, 1 cuadrangular, 9 empujadas y 4 bases robadas.

Debido a su buen guante, el jugador puede desempeñarse de forma efectiva en cualquier lado de los jardines. En toda su carrera apenas ha cometido un error y se caracteriza por cubrir mucho terreno y tener un brazo controlado.

Escobar de 23 años, forma parte de la nueva camada crepuscular conformada por Luis Lugo (lanzador), Deiner López (campocorto), Erick Salcedo (infilder), Yojhan Quevedo (receptor), entre otros.

Piensa en grande

Para Escobar fue un año productivo en los Estados Unidos al quedar campeón de la categoría doble A con los Altoona Curve filial de los Piratas de Pittsburgh, esa energía ganadora la espera mantener en la pelota criolla.

“Mi organización me mandó a trabajar el corrido de base y los robos por eso en esta campaña trataré de ser mucho más agresivo.

Lo bueno es que no presentó ninguna restricción, la pelota del caribe ayuda mucho en mejorar el juego de los jóvenes. Fue una gran experiencia sumar un título allá”, dijo el habilidoso bateador.

Con la filial norteamericana el novel jugador dejó promedio de .277, producto de sus 106 imparables en 383 turnos al bate, logró 42 anotadas, 12 dobles, 5 triples, 3 cuadrangulares, 32 carreras impulsadas y 5 bases robadas.