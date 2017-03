Eugenio Suárez quiere ser más consistente en Cincinnati

El antesalista venezolano, Eugenio Suárez, busca mejorar sus números en la venidera temporada 2017 con su club los Rojos de Cincinnati. El criollo viene de dar 21 cuadrangulares y remolcó 70 con un promedio de .248 durante la campaña anterior.

Suárez, de apenas 24 años, tiene expectativas altas según expresó a la página web de la LVBP. “Para mí el 2017 empezó hace un mes y medio, ya que practiqué por mi cuenta para llegar listo al Spring Training, porque mis expectativas para este año son muy altas. Debo superar lo que hice en 2016”. Aunque el pelotero reconoce que fue una campaña intermitente y desea ser más consistente. “Fue un año muy bueno pese a los altos y bajos, pero la clave fue mantenerme sano para poder jugar a diario. Eso te da la oportunidad de demostrar quién eres tú”.

En reestructuración

El elenco de los Rojos se encuentra en reestructuración y apuestan a que el oriundo de Puerto Ordaz, Bolívar, pueda hacerse con la posición por un largo tiempo. Anteriormente estuvo en la tercera base Todd Frazier, quien fue canjeado a los Medias Blancas de Chicago.

El toletero se preparó fuerte en la temporada muerta para llegar en las mejores condiciones físicas posibles a los entrenamientos de primavera. “Durante la temporada muerta del año pasado trabajé mucho mi cuerpo y pude mantenerme enfocado durante todo el año. Nunca me imaginé poner esas marcas en Grandes Ligas”, dijo el venezolano. “Tuve que cambiar mi mentalidad, porque jugar en tercera no es lo mismo que jugar como shortstop. Además descubrí que puedo conectar la bola con fuerza, y el cambio de posición me hizo sentir más cómodo en el plato”.

Suárez tratará de aprovechar la confianza que le da su mánager y la gerencia para estar como titular.