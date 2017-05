FOTO: Tomás Rincón protestó en la Champions League a favor de Venezuela

Las peticiones de no más represión, no más violencia, no más muertes y elecciones generales en Venezuela, no la exigen solamente políticos o los manifestantes que todos los días desde hace más de un mes, salen a las calles a manifestar.

Reconocidos artistas y deportistas que están dejando el nombre de Venezuela por todo lo alta en sus respectivas actividades, han levantado su voz en contra de lo que pasa en el país. Esta vez fue el turno del mediocampista vinotinto Tomás Rincón, quien desde Europa sigue levantando la voz por sus compatriotas.

Rincón protestó por lo que pasa en Venezuela durante el juego de semifinal de la Champions League en el que su equipo la Juventus, enfrentaba al Mónaco en el estadio de la “vecchia signora” en Turín.

El capitán de la selección vinotinto, sacó una gran bandera de Venezuela y la coloco al revés como señal de protesta contra la represión, las muertes y la violencia con que es atacada la protesta pacífica en Venezuela.

Tomás Rincón se convierte en el primer jugador venezolano en disputar una final de Liga de Campeones cuando su equipo se enfrente el próximo 3 de junio al Real Madrid en Gales.