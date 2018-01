Freddy García apela a su repertorio

En el segundo juego de la final de la liga Venezolana de Béisbol Profesional, Caribes de Anzoátegui saldrá al montículo con el experimentado Freddy García, quien resaltó que está motivado y espera apelar a su nutrido repertorio en búsqueda de la victoria.

“Estoy bastante contento por esta oportunidad que me da el equipo ce Caribes al tenerme como refuerzo. Es una final, otro juego, lanzar pitcheos bueno, ser agresivos y tratar de sacarlos de balance, como lo he hecho esta temporada. No cambiaré mi plan ante Cardenales a pesar que tienen buenos bateadores. Estaré enfocado en cada momento y apelaré a mi experiencia”, destacó García.

Los aborígenes tomaron al diestro criollo en la segunda ronda de sustituciones, tras su destacada actuación en ronda regular y primer playoff con los Tigres de Aragua, esta escogencia fue retribuida en la serie ante los Leones del Caracas en una labor de 5.1 entradas, en la que permitió apenas una carrera y ponchó a dos.

El monticulista resaltó que Caribes es un conjunto bastante aguerrido que ha aprendido a ganar de manera constante, sumada a la unión y camaradería de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, quienes le dieron una grata bienvenida, su meta es seguir rindiendo en esta etapa decisiva.

“El equipo tiene buena química, muy animado y esperamos continuar con la buena racha que llevamos. De mi parte estoy bastante bien en todos los aspectos y trataré de aportar mi granito de arena. Sabemos que tenemos un gran rival al frente en Cardenales. Igual estamos preparados para dar lo mejor en esta peleada serie”, aseguró el veterano diestro.

La experiencia es un factor importante en García, quien ostenta un récord en Grandes Ligas de 156 victorias y 108 derrotas con siete equipos. Sumado un lauro en la Serie Mundial del 2005, cuando vestía el uniforme de Medias Blancas de Chicago.

Otro elemento que tiene el lanzador es un arsenal de lanzamientos quebrados y una buena colocación de la pelota en las esquinas que le facilita sacar de outs a los bateadores.

El jugador destacó que el secreto de su longevidad es el trabajo arduo y la preparación de cara a cada cotejo, cualidades que le dieron amplios dividendos en la ronda regular al ser el segundo lanzador más efectivo de los Tigres de Aragua, detrás de Guillermo Moscoso (pitcher del año).

Le va bien en Barquisimeto

El monticulista criollo destacó que a esta etapa de su carrera no le teme a escenarios, al trabajar en una gran cantidad de estadios en las diferentes ligas que ha participado en sus 22 años de carrera (17 en Grandes Ligas), aunque resalta que el Antonio Herrera Gutiérrez es uno de los que mejor se le da en Venezuela.

“He lanzado muy bien en este parque en mi carrera, en los seis juegos me fue bien, igual como siempre debo estar bastante enfocado, mantener la pelota bajita, ya que si uno se equivoca te la puede bombear fuera del parque. Cuando laboro en Puerto La Cruz mantengo mi ritmo, pero con mucho más cuidado al ser estadio para bateadores”, resaltó García.

Al salir al morrito en la jornada del viernes el diestro será el segundo abridor con mayor edad en una final (41 años), solo superado por Diego Seguí (42) en la temporada 79-80 con los Leones del Caracas que se enfrentaron a Cardenales de Lara.

Esta será la segunda final del lanzador en su carrera en la LVBP, tras su título obtenido en la 2014-2015 con los Tigres de Aragua ante Navegantes del Magallanes. En esa ronda abrió un partido, laboró 4.2 episodios, toleró dos carreras y ponchó a tres rivales, no tuvo decisión.