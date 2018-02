Freddy García en buena forma física

A sus 41 años, Freddy García se mantiene en buena forma física, tiene suficiente en el brazo no se le ha olvidado cómo lanzar.

Con esas condiciones, el derecho venezolano salió del retiro para participar en la zafra invernal 2017-18 de su país, lanzando primero por sus Tigres de Aragua y luego reforzando a los Caribes de Anzoátegui en la postemporada.

Fue un regreso triunfal, ya que el veterano tuvo 4-0, efectividad de 2.33 y 33 ponches en 11 juegos (ocho aperturas) por los Tigres en la campaña regular. Entre la semifinal y la final por Caribes, García permitió cuatro limpias en un total de 14.1 entradas, incluyendo 6.1 ceros en el partido decisivo que le dio la corona a Caribes sobre Cardenales de Lara en la gran final de la LVBP.

“Creo que es la capacidad que tengo para hacerlo y me siento bastante bien”, dijo García en el marco de la Serie del Caribe Jalisco 2018 sobre la motivación de seguir lanzando en este momento de su vida.

“De repente, no tengo la velocidad que tenía hace unos años atrás, pero tengo la emoción, la capacidad para competir en este tipo de competencias, o en la Liga Venezolana, la Liga Mexicana, en cualquier sitio”.

Efectivamente, García ha sido una especie de “trotamundos” en el béisbol en los últimos años, lanzando no sólo en Grandes Ligas y Venezuela, sino también en la Liga Mexicana de Béisbol y Taiwán. Hace dos años, cuando el caraqueño tiró por los Tigres en la Serie del Caribe 2016, se pensaba que era el retiro definitivo del autor de 156 victorias en las Mayores, superado entre los lanzadores venezolanos sólo por Félix Hernández. Sin embargo, a García se le vio ese mismo año dando la cara por los Sultanes de Monterrey en México.

Y por supuesto, ahora el veterano es una carta de triunfo del manager Omar López con los Caribes en Guadalajara, programado para abrir el segundo choque del equipo de Anzoátegui el sábado contra las Águilas Cibaeñas (República Dominicana).

“Es de las emociones más grandes, porque ya puede ser mi última; ya no creo que juegue más”, afirmó García, quien fue parte íntegra de una rotación de los Medias Blancas que ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial del 2005. “Entonces, de verdad, a hacer lo mejor de mi parte, del equipo. El equipo vino completo. Nos reforzamos con pitchers y creo que ésa es una ventaja que tenemos”.

Retiro en puerta

Dice García que se acerca el retiro tras esta Serie del Caribe. Pero cuando se trata del sagaz veterano, nunca se sabe.

“Siempre he tenido buena capacidad para pitchar, gracias a Dios”, expresó. “Dios me dio esa habilidad y de estar sano, todas esas cosas. Ya lo demás, lo he logrado yo. Siempre he sabido pitchar”.