Freddy García gana premio regreso del año

El experimentado lanzador, Freddy García, fue galardonado con el premio Luis Salazar como el Regreso del Año, distinción que se gana gracias a la buena temporada que presentó con los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2017-2018.

El “torpedo” como se le conoce a García, tuvo un total de 11 presentaciones en la ronda regular con el equipo felino, de las cuales, ocho fueron en rol de abridor. Su récord fue de cuatro ganados sin derrotas y dejó efectividad de 2.33. En 46.1 innings que tuvo de labor permitió 43 imparables y le hicieron un total de 12 carreras limpias, mientras que concedió sólo tres bases por bolas y recetó un total de 33 abanicados.

Detrás de él en la votación estuvo el inicialista de los Leones del Caracas, Jesús Guzmán quien finalizó con 69 puntos, el también lanzador Rafael Cova de los Tiburones de La Guaira alcanzó 56 puntos y terminó de tercero en la lista. Los también jugadores del equipo bengalí, Alberto Callaspo y Guillermo Moscoso estuvieron en la papeleta, así como el jardinero de los Cardenales de Lara Henry Urrutia quién sumó 26 puntos.

Moscoso quien fue el ganador del premio “Carrao Bracho” al mejor lanzador de la temporada 2017-2018 de la LVBP, habló días atrás acerca de su amigo Freddy García. “Estuvimos trabajando casi un mes seguido (durante el receso de temporada) y (García) me dijo: ‘Guillermo hemos practicado todos los días, el brazo no me duele, creo que voy a lanzar este año’. Pensé que estaba bromeando y fíjate todo lo que hizo en la temporada”, comentó luego de haber recibido el galardón.

El actual refuerzo de los Caribes de Anzoátegui, comentó en el primer duelo de la serie de semifinal entre los orientales y los Leones del Caracas, que aún no sabía si esta sería su última temporada como jugador activo, que en un principio su idea es que si lo sea pero que todo puede cambiar. “Si Roger Clemens se retiró como siete veces cuál es el problema, uno puede cambiar (de parecer). Pero por ahora estoy firme con mi decisión”, comentó a los medios presentes en el estadio Universitario de Caracas.