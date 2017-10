Freddy García: “Lanzo esta campaña y me retiro”

El exgrandeliga Freddy García se unió a los entrenamientos de los Tigres de Aragua en su vigésimo año como profesional. El veterano anunció que esta campaña 2017-2018 será la última de su carrera.

Con mucha soltura realizó su trabajo de acondicionamiento y a sus 41 años de edad se siente motivado para ayudar a los bengalíes a luchar por el codiciado título y poder así colgar los botines de manera satisfactoria.

“Estoy bastante contento de volver. Me tomé un año sabático, pero me siento bien. Ya estoy en el roster y de repente pueda lanzar uno o dos innings para ir agarrando el calor del juego y ver si la semana que viene me toca abrir”, destacó García al equipo de prensa bengalí.

El lanzador diestro ostenta un récord de 9 victorias y 12 derrotas, con una efectividad de 4.17 en 140.1 entradas de trabajo, con 81 ponches, en la LVBP. En defensa de los Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes.

Tras su vuelta a los entrenamientos, García resaltó que estará evaluando su rendimiento con el club para conocer en qué momento preciso se retirará.

“Todo dependerá de cómo sea mi trabajo. Soy consciente y si no estoy haciendo el trabajo, no tengo nada que hacer aquí, pero si estoy haciendo el trabajo sigo. Lo que sí es seguro, es que lanzo este año y ya. Regresé por la fiebre de estar en el terreno”, dijo el abridor.

García es el venezolano con más victorias en las Grandes Ligas al sumar 156, por 108 derrotas en 376 encuentros (357 aperturas).En 15 años de carrera en siete equipos.