Freddy García listo para el duelo

Los Caribes de Anzoátegui buscan dar la estocada final a Cardenales de Lara en el sexto de la serie final del béisbol profesional venezolano el sábado 6:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, para lograr ese objetivo pondrán al veterano lanzador exgrandeliga Freddy García, quien resaltó que se siente motivado y enfocado a realizar una buena apertura.

“Vamos juego a juego, la serie está cerrada, debemos ganar uno en Barquisimeto y ojalá sea el de mi apertura. Me siento bien físicamente y mentalmente. Todos los partidos han estado difíciles, somos dos equipos parejos. Yo lo dije en el inicio de esta serie, el pitcheo que más aguante ese es el que va a ganar”, dijo García.

La experiencia es un factor importante en García, quien ostenta un récord en Grandes Ligas de 156 victorias y 108 derrotas con siete equipos. Sumado un lauro en la Serie Mundial del 2005, cuando vestía el uniforme de Medias Blancas de Chicago.

El lanzador diestro de 41 años, resaltó que entre salidas en esta final realizó un trabajo extenso para mejorar el comando de sus lanzamientos en la que podría ser la última salida en su prolífera carrera deportiva, tras anunciar su retiro al finalizar la campaña 2017-2018.

“Yo ando tranquilo, no tengo sentimientos encontrados porque podría ser mi última apertura como profesional, haré mi trabajo como siempre lo he tratado de hacer.

El último juego no estaba como quería estar, me encontraba un poco off, mis pitcheos buenos no caían y por esa razón trabajé en medio de la serie al realizar un bullpen que me ayudara a corregir y mejorar”, dijo el veterano lanzador diestro.

En la salida anterior (segundo de la final) se llevó el descalabro, al laborar 2.1 episodios, permitir cinco indiscutibles, tres sencillos y un ponche. Llegó al equipo oriental en las semifinales al ser tomado como refuerzo, procedente de los Tigres de Aragua.

Ya el criollo probó las mieles del éxito en Venezuela al quedar campeón con los bengalíes la campaña 2015-2016 y realizó una apertura en la final de la cual salió sin decisión.

Apela a su repertorio

Otro elemento que tiene el lanzador es un extenso repertorio de lanzamientos quebrados y una buena colocación de la pelota en las esquinas que le facilita sacar de outs a los bateadores, sin aplicar mucha velocidad.

“A uno le pagan no por lanzar duro, sino por sacar los outs, yo desde siempre he apelado a la inteligencia a la hora de montarme en la lomita y creo que me va bastante bien en mi extensa carrera. En el próximo juego trataré de ser efectivo ya que me enfrento a una toletería que tiene bateadores de gran nivel”, resaltó García.

El jugador destacó que el secreto de su longevidad es el trabajo arduo y la preparación de cara a cada cotejo, cualidades que le dieron amplios dividendos en la ronda regular al ser el segundo lanzador más efectivo de los Tigres de Aragua, detrás de Guillermo Moscoso (pitcher del año). Dejó récord de cuatro victorias sin derrota y efectividad de 2.33.

A sus 41 años es el segundo lanzador más longevo que ha actuado como abridor en un partido de final en la pelota criolla. Solo superado por Diego Seguí (42 años), quien lo hizo con los Leones del Caracas en la 80-81.