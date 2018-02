Futbolista chileno Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por fraude fiscal en España

El internacional chileno Alexis Sánchez ha llegado a un acuerdo con la fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, aunque no tendrá que ingresar en prisión, por defraudar un millón de euros al fisco español, derivado de sus derechos de imagen.

El jugador del Mánchester United aceptó la pena por dos delitos contra la Hacienda pública cometidos en 2012 y 2013 cuando jugaba en el FC Barcelona, al utilizar unas empresas pantalla para ocultar sus beneficios por derechos de imagen, según el acuerdo de conformidad con la fiscalía del que la AFP ha obtenido una copia.

El futbolista ya había, en enero de 2017, “reconocido una tributación equivocada que ya ha solucionado con la Hacienda pública” durante una declaración ante el juez por videoconferencia desde Londres.

Alexis, uno de los grandes fichajes del último mercato con su paso del Arsenal al Mánchester United, ha logrado esta conciliación tras devolver la cantidad defraudada más los intereses.

El acuerdo al que han llegado la defensa del futbolista, la fiscalía y el abogado del Estado, que representa al fisco, se enmarca en la denuncia realizada por el ministerio público en octubre de 2016 acusando al futbolista de defraudar 983.000 euros de beneficio de sus derechos de imagen.

En el escrito, la fiscalía recuerda que Sánchez, que militó en el Barcelona entre 2011 y 2014, presentó en 2012 y 2013 sus declaraciones de impuestos, pero sin “ingreso alguno derivado de la explotación de derechos de imagen”, ni precisó que era propietario de una compañía maltesa, a la que había cedido dichos derechos.

Suspensión de la pena

Según la fiscalía, Alexis cedió sus derechos de imagen a su compañía chilena Inversiones Alsan, que luego los traspasó a la compañía maltesa Numidia Trading Limited, de la que el jugador tenía el 99,9% de las acciones.

Tras admitir su acción en enero pasado, Alexis acepta ahora sendas penas de ocho meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda pública, pero tanto la fiscalía como el abogado del Estado piden “la suspensión de la ejecución de sendas penas de prisión” a condición de que no vuelva a delinquir en dos años.

En un crítico comunicado, el agente de Alexis, Fernando Felicevich, afirmó que su representado aceptó el acuerdo “para evitar injusticias mayores” y “a pesar de haber demostrado que (…) no ha cometido ningún delito”.

“Los supuestos delitos cometidos son formas de contratación que se han utilizado durante mucho tiempo y por infinidad de jugadores (…) utilizando una forma de tributar legítima y tácita y expresamente admitida por la propia Hacienda de España en el pasado”, agregó el texto.

El caso de Alexis se une al de otros futbolistas como el lateral brasileño del Real Madrid Marcelo, que también reconoció un delito fiscal por defraudar cerca de medio millón de euros, o el argentino Javier Mascherano, que aceptó un año de prisión por un fraude fiscal de 1,5 millones de euros ligados a sus derechos de imagen para evitar procesos judiciales.

También el astro argentino Lionel Messi y su padre Jorge fueron condenados a 21 meses de cárcel en 2016 por irregularidades en torno a 4,16 millones de euros procedentes de los derechos de imagen percibidos entre 2007 y 2009.

El cinco veces Balón de Oro no tuvo que ingresar en prisión puesto que las penas inferiores a dos años generalmente no se ejecutan en España si el condenado no tiene antecedentes penales. En julio pasado, la pena fue sustituida por una multa de 252.000 euros.

Su gran rival Cristiano Ronaldo también tuvo que declarar en julio pasado ante la justicia por un supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros, rechazando los cargos y afirmando que nunca tuvo intención de evadir impuestos.