Giménez y Molina se unen a las prácticas

El inicio de la segunda semana de pretemporada de Cardenales de Lara trajo dosis de experiencia ofensiva con las incorporaciones de los toleteros veteranos Héctor Giménez (inicialista) y Gustavo Molina (receptor), quienes en sus trabajos iniciales en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto demostraron que pueden ayudar desde el comienzo en la búsqueda del título.

Bajo la aguda mirada del cuerpo técnico, el primero en demostrar la velocidad de su bate fue Giménez, quien repartió líneas a todos los flancos del campo y sacó varias pelotas del parque. Su meta es estar en la mejor forma posible para ayudar a la causa crepuscular desde temprano.

“Agradecido con Dios por un año más en la liga. Esperamos que todo salga como queremos que no es otra cosa que quedar campeón. Debemos adaptarnos al plan de juego de José Moreno y estar a disposición y listo para la acción”, resaltó el inicialista al equipo de prensa de Cardenales.

El toletero oriundo de Yaracuy no jugó en la pelota de verano este año y en su última temporada en Venezuela dejó promedio de .278 y 14 carreras impulsadas.

Molina no se quedó atrás y trabajó la parte física, sumado a su presencia en la caja de bateo en la que desapareció varias pelotas. Su meta es asumir un rol protagónico en la primera parte de la campaña.

“El año pasado me trajeron como un plan B y en la final estaba de titular. Así es la pelota. Hay que estar preparado para todo. Manuel Piña no vendrá temprano, pero eso no significa que el puesto está garantizado. Hay mucho talento y estarán lo que sea mejor para el conjunto”, resaltó Molina.

Su buen bateo se vio reflejado en la Liga Independiente de Estados Unidos con los Bridgeport Bluefish al sumar 40 indiscutibles, 5 cuadrangulares y 19 carreras impulsadas en 180 turnos al bate.