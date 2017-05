Guaros hará “World Tour 2” en España

Los Guaros de Lara aprovecharán la defensa de su corona en la Copa Intercontinental FIBA 2017 contra el Iberostar Tenerife de España, en el mes de septiembre, para realizar la gira Guaros World Tour 2 y jugar encuentros amistosos contra equipos importantes del viejo continente a ser anunciados en días venideros, de acuerdo con lo informado por el empresario larense Jorge Hernández, propietario y presidente del equipo.

A su regreso de Madrid, donde tuvo reuniones con directivos de quintetos de la liga ACB de ese país, Hernández habló de la planificación de la gira. “Duélale a quien le duela, somos los bicampeones de América y campeones de Copa Intercontinental, el único equipo del país en lograrlo y eso hace que ahora en Europa nos hagan invitaciones. Es muy sabroso poder decir que no somos solo los Guaros de Lara sino los Guaros de Venezuela”.

Recordó que para el momento de su viaje, “los equipos en España estarán preparándose para la temporada 2017-2018 y por eso, después de que la FIBA nos informe la fecha oficial de la final contra el Tenerife, vamos a concretar las fechas exactas de los acuerdos que ya estamos adelantando para jugar esos amistosos antes y no después, como ocurrió el año pasado”.

Contacto con el público

Hernández respondió preguntas de los aficionados a través de la transmisión en vivo del circuito radial oficial durante el segundo encuentro de la serie ante Bucaneros de La Guaira en el Domo José María Vargas y reveló que ya está “en conversaciones con jugadores importados de importancia para ese torneo, en el que hay un cupo mayor, pero no adelantaremos esa información hasta que haya terminado la LPB”.

Reconoció que le gustaría enfrentar al Real Madrid pero “en este momento no es algo que está planteado”. “Si me preguntan si hemos hecho las diligencias para jugarlo, si lo queremos o si nos gustaría, claro que sí, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta al respecto”.

Lo mismo dijo acerca de disputar amistosos ante equipos de la NBA en pretemporada. “No es algo que dependa sólo de nosotros. En este momento nos acompaña una figura de esa liga como Nate Robinson, Guaros ha estado ganando títulos internacionales y eso hace que quizás nos miren diferente ahora. Nos honraría mucho ser considerados para eso”.

Sin embargo, destacó que el primer objetivo es “antes que nada clasificar a la siguiente fase y estar más arriba en la tabla de la Liga Profesional para poder empezar los playoffs en Barquisimeto. Que no quede duda, nuestra primera meta ahora es la copa de la LPB 2017”.

En relación con la actual estructura de importados y la posibilidad de cambios inmediatos, dijo que “sin querer restar mérito a quienes tenemos y a lo que hemos hecho, sí creemos que hay deficiencias y hay posiciones que nos preocupan, por lo que considero que tendremos que reforzarnos más para lo que viene”.

Al ser consultado por el caso de Greivis Vásquez, apuntó que “sigue siendo ficha de Guaros pero primero debe recuperarse bien y soy el primero que apuesta a que lo haga y que consiga un nuevo contrato en la NBA. Que siga siendo nuestro venezolano en la NBA. Sería un honor si decidiese y pudiese acompañarnos en los playoffs. La camiseta de Guaros estará esperando por él ahora o en el futuro”.