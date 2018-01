Guaros tuvo doble jornada de entrenamiento

El equipo de los Guaros de Lara cumplió con su primer entrenamiento del año 2018, tras regresar de las vacaciones decembrinas, la primera práctica se realizó en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

El asistente técnico Yonaiker Ecker fue el encargado de guiar a los jugadores en esta primera jornada, él seguirá al frente del equipo hasta que llegue el coach Fernando Duró, quien arribará el domingo 14 de enero.

José Vargas, Yohanner Sifontes, Amos Acosta y Jesús Izquierdo destacaron en el grupo que estuvo en horas de la mañana. En la tarde se incorporó Heissler Guillent y Gregory Echenique.

El joven Izquierdo ha sido de las novedades en el quinteto crepuscular, viene de jugar con los Wildcats Baker (NAIA, EEUU), tenía siete años que no jugaba en Venezuela. Además el joven de 23 años jugó con tres equipos más en los Estados Unidos, dos de ellos a nivel de preparatoria (Redemption y Sunrise Christian) y el otro a nivel de la NJCAA (Northern Oklahoma-Enid Jets). Él buscará un cupo entre los 12 jugadores que van a jugar en la Liga de las Américas 2018.

“Estoy contento de esta nueva meta acá en Venezuela. Primeramente hay que reconocer que si no es la mejor, Guaros es una de las mejores organizaciones, no solamente de Venezuela sino de Latinoamérica, ganadores de Copas Intercontinentales, Liga Sudamericana, Liga de las Américas, Campeón de la LPB, es una organización donde se viene a trabajar y a demostrar todo lo que he aprendido durante mis años en estados unidos”, comentó el yaracuyano al departamento de prensa del equipo larense.

Ahora le toca estar a la par con jugadores ya profesionales y con la suficiente experiencia en este tipo de competencias, lo cual podría considerarse como un reto para él.

“Me estoy adaptando en el equipo, adaptándome a la pelota. La pelota universitaria es completamente distinta a la pelota FIBA, entonces adaptándome también a eso, yo solamente vengo ayudar al equipo, quiero lo que todos queremos, nuevamente repetir la copa de Liga de Las Américas.

Esto es apenas el comienzo de mi carrera como profesional y que mejor manera de empezar que ganando una copa tan prestigiosa y con un equipo tan reconocido como lo es Guaros de Lara”, aseguró Izquierdo.

Los larenses continuarán con los entrenamientos en los días próximos, así como también esperan por la incorporación de los jugadores importados que reforzarán la plantilla. En la Liga Sudamericana pasada así como en la Liga Nacional contaron con la presencia de los foráneos Herve Touré, Carlos Cabezas y Luis García, sin embargo ninguno de estos ha sido oficialmente anunciado para regresar.

Guaros de Lara quien es Bicampeón de la Liga de las Américas será el único equipo que represente a Venezuela en esta edición 2018. Argentina contará con cuatro equipos, Brasil será representado por tres conjuntos, Chile contará con un solo equipo, México tendrá dos equipos, Panamá también estará presente por medio de un representante, Puerto Rico hará lo propio con dos, el Salvador un equipo y Uruguay con uno también.