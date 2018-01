Herbert Soto es Rojinegro

El Club Deportivo Lara, se mantiene activo en el mercado de jugadores de cara al venidero Torneo Apertura 2018 así como también para la Copa Libertadores 2018 y demás competencias.

El día de ayer el departamento de prensa del equipo larense acompañado por la gerencia, dieron a conocer de la contratación del medio campista colombiano Herbert Soto, quien llega al conjunto para ampliar las opciones del entrenador Leo González.

Soto ha tenido participaciones en la Liga de nuestro país, al igual que en su tierra natal. En Venezuela jugó para Llaneros FC y Trujillanos FC, en Colombia vistió los colores del Boyacá Chico.

“Gracias a Dios y a la virgen por darme esta bonita oportunidad de trabajar en un gran club como es el Deportivo Lara. Vengo a trabajar humildemente y aportar un granito de arena para lograr los objetivos que se están planteando durante todo este año, me han recibido muy bien y espero prepararme de la mejor manera tanto física como futbolista para aportar al equipo”, le expresó el nuevo integrante del equipo al departamento de prensa rojinegro.

La oncena larense viene de titularse campeón en el Torneo Clausura 2017 y a su vez finalizó como Subcampeón en la final absoluta al ceder frente al Monagas. Gracias al campeonato conseguido, se clasificaron a la Copa Libertadores de América 2018.

“Para mí más que una responsabilidad es una bendición, quiero aportar lo mejor de mí como persona y futbolísticamente sé que se vienen varios objetivos y sé que de la mano de Dios, los jugadores y el cuerpo técnico lo vamos a lograr. Sé que es un gran equipo que vienen haciendo las cosas de la mejor manera y este 2018 no será la excepción”, comentó el jugador de 23 años de edad.

El entrenador Leo González, cuenta ahora con un hombre más en la media cancha, de manera que le da mayor profundidad a su equipo, el cual necesitará tener a sus jugadores en óptimas condiciones debido a la exigencia que demandarán las competencias en donde dirán presente.

“Gracias a Dios he trabajado en varias posiciones, volante por la izquierda, por la derecha, volante diez y falso nueve. El semestre pasado las practique y eso fue un plus más para que los directivos de Lara y el cuerpo técnico me dieran la bendición de poder estar aquí”, agregó el colombiano.

La camaradería que se pudo observar en el equipo, en los Torneos del año pasado fue una de las principales razones por las cuales tuvieron tan buenos resultados.

“Todavía no he compartido con ninguno, había conocido a Falcón que lo enfrenté en Colombia yo estaba en Chicó y él en Santa Fe, a los otros compañeros que los enfrente aquí el semestre pasado pero son unos buenos jugadores y unas excelentes personas”, comentó el nuevo integrante del equipo larense.

De igual forma mostró muy buen ánimo con respectos a las aspiraciones que tiene con su nuevo conjunto y puntualizó. “Creo que en lo personal como todo jugador pues es jugar y aportar al equipo, mi sueño es salir campeón aportar al equipo y poder hacer un gran torneo internacional como lo es las Libertadores y poco a poco iré mostrando el don que Dios me ha dado y poder desarrollarlo en cada entreno para demostrarlo en cada partido”.