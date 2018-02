Herlbert Soto gana confianza con el Deportivo Lara

Uno de los elementos más importantes que llegó al Deportivo Lara esta campaña es el mediocampista Helbert Soto, quien debutó en el partido pasado ante el Zamora FC (empate sin goles) de visitante y resaltó que espera ganar más minutos en búsqueda de los buenos resultados nacionales (Torneo Apertura y Clausura) e internacionales (Copa Conmebol Libertadores).

“Gracias a Dios se me dio la bendición de poder debutar que es lo más importante; cada vez voy agarrando más confianza, más minutos y espero con el favor de Dios, seguir trabajando, preparándome física y mentalmente para lo que el “profe” requiere de mí. Sabíamos que era un gran equipo, que venía de ganar de visitante, de local siempre son fuertes y fuimos a plantear lo nuestro; en algunas ocasiones no se nos dio pero lo importante es que seguimos sumando y lo mejor que podemos hacer es ir corrigiendo sumando”, dijo Soto al equipo rojinegro.

En el partido anterior jugó los 90 minutos y dio gran apoyo a la línea defensiva, no cometió falta y realizó buenos pases que no concretaron los atacantes crepusculares.

Al ser uno de los elementos que se incorporó en las últimas semanas de la pretemporada, el jugador neogranadino todavía busca su estado óptimo en los entrenamientos y destaca que cada día se siente mejor en lo físico y técnico.

“Cada vez me siento mejor, el entrenador me da la confianza y quiero prepararme para hacer de la mejor manera lo que él busque de mí. Espero acoplarme bien al grupo y demostrarlo en el terreno de juego que es lo que más queremos, para mí siempre es una bendición esté donde esté, de costado o de volante diez, siempre quiero estar al cien por ciento para hacerlo de la mejor manera”, indicó el jugador.

La campaña pasada el jugador colombiano defendió los colores de Trujillanos FC y participó en 29 encuentros, anotó siete tantos y realizó cuatro asistencias. En el 2016 jugó con el Boyacá Chico del balompié neogranadino de primera división.

El próximo compromiso del colombiano será contra el Zulia FC en el estadio Metropolitano de Cabudare este fin de semana (horario por definir).

Carrillo extiende contrato

La gerencia del Deportivo Lara en busca de mantener la continuidad competitiva dentro y fuera del país, extendió el contrato al defensor Daniel Carrillo (de gran campaña anterior) hasta el 2020.

“Estoy contento por la renovación, espero durante este tiempo aportar lo mejor de mí al equipo. Estoy muy bien y sé que he crecido mucho, he mejorado mucho como persona y como jugador, eso me pone muy feliz. Esto llega gracias al trabajo y a la buena temporada que tuve el año pasado; sin embargo, eso ahora queda atrás y espero hacerlo mejor este año”, comentó Carrillo.

El novel zaguero, en sus cuatro años con el equipo rojinegro, disputó u 104 partidos (8405 minutos), marcó tres goles, y fue amonestado sólo 10 veces, recibió únicamente una expulsión.

Según el departamento de estadísticas del equipo, Carrillo formó parte de las divisiones inferiores del Deportivo Lara hasta llegar a la filial que jugó la segunda división.