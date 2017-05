Humberto Oropeza: “Nos preocupa la Serie”

El presidente ejecutivo de los Cardenales de Lara, Humberto Oropeza, emitió declaraciones sobre la Serie del Caribe Barquisimeto 2018 que se encuentra con problemas para tener acceso para usar las divisas.

“Nos han llamado mucho de México, República Dominicana y Puerto Rico preocupados por cómo será la Serie del Caribe 2018. Aquí se siguen los trabajos en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez y nos preparamos para ese evento”, dijo Oropeza al programa radial El INFIELD que transmite Unión Radio. “Todo el meollo del asunto que se ha dado de la Serie es porque tengamos el acceso y disposición para comprar los dólares necesarios para hacer la competencia. Es un certamen que es en su totalidad en esa moneda y por eso presentamos nuestro presupuesto a las autoridades competentes y esperamos respuesta”.

La ciudad crepuscular acogerá el torneo por primera vez en la historia y en los últimos días se ha corrido un fuerte rumor de que pudiera ser cambiada de sede.

“Tenemos hasta finales de este mes para confirmar a la Confederación de que Barquisimeto será la sede del evento. Por nuestra parte trabajamos para que sea así”.

Sobre la posibilidad de que la Serie se traslade a otra nación o a otro estado el ejecutivo dijo no era opción hacerlo dentro de Venezuela, de no ser en Barquisimeto. “Eso no es un escenario en otra ciudad del país. La LVBP decidió rotar la Serie del Caribe por lo que los dólares son válidos tanto para Barquisimeto u otra ciudad”, manifestó Oropeza. “No sé si trasladarla a otro país o algún otro sitio fuera de Venezuela por lo que no está planteado en estos momentos”.

Por su parte, ante la situación del país, el experimentado dirigente afirmó que a los visitantes “les preocupa asistir por el clima que se vive. Es normal que haya preocupación por la seguridad y el único problema digamos. Nosotros pensamos que podemos jugar para esa fecha”.

Convención instalada

Este martes en horas de la noche se instaló la convención anual de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en un reconocido hotel, ubicado al este de la ciudad de Barquisimeto.

Este miércoles se llevará a cabo la reunión desde las 8.30am en el cual habrá propuestas de reducción de calendario por el mismo tema de las divisas.

“Efectivamente en las reuniones de la liga con los representantes del gobierno se ha hablado de esa posibilidad, que disminuyan los dólares para los equipos por la crisis que vive actualmente el país. Lógicamente acorde con lo que tenemos tendremos un torneo más corto y menos importados”.

Ese tema será uno de los más álgidos de la convención durante este miércoles y en la que se espera decisiones importantes. Entre ellos, que la temporada 2017-2018 se dispute con menos juegos y menor cantidad de peloteros foráneos.