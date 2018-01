Ildemaro Vargas es la chispa del Cardenales de Lara

El segunda base Ildemaro Vargas es la chispa en el line up de los Cardenales de Lara y en los dos primeros cotejos de la primera serie de postemporada respondió en gran forma ante las Águilas del Zulia. Vargas es uno de los hombres importantes y su trabajo ha sido preponderante con los alados.

El camarero se fue de 10-3 con dos boletos recibidos en los primeros dos duelos para contribuir en ambas conquistas. Entre Juniel Querecuto y Vargas sumaron 10 incogibles como primero y segundo bate de la toletería crepuscular.

“El plan de Querecuto y mi persona es esperar muchos lanzamientos porque intentan evitar que nos embasemos. Si nosotros estamos en base permite que nuestro compañeros del medio del line up puedan tratarnos en carrera”, explicó el bateador.

“En los dos primeros juegos las cosas han funcionado de la mejor forma y estamos concentrados y enfocados”.

Es la tercera postemporada consecutiva del criollo en la LVBP luego de estar en la 2015-2016 con los Tigres de Aragua como refuerzo y en las últimas dos con los pájaros rojos.

“Bien contento y emocionado por estas dos victorias. Ya este es un equipo con la experiencia del año anterior nos ayuda para manejarnos en esta situación”, explicó el pelotero.

“Con mucha fe y confianza creo que estaremos de nuevo en la final”.

El toletero desde su llegada se ha encargado de repartir batazos a granel a favor de los larenses.

El estratega José Moreno cuenta con Vargas para guiar junto a sus compañeros a buscar el cetro que se le ha hecho esquivo desde la zafra 2000-2001. “Nosotros queremos ganar ese campeonato y eso es importante para los fanáticos. El grupo que tenemos se encuentra enfocado en hacer las cosas bien e ir juego a juego que para nosotros es primordial”.

Con confianza

El toletero afirmó que las dos victorias son de vital importancia para jugar en Maracaibo con más tranquilidad. “Maracaibo es una plaza muy difícil porque los fanáticos son agresivos y para nosotros nos genera tranquilidad llegar con estas dos victorias. No hemos logrado nada pero importante estar arriba en la serie”.

El grandeliga de los Cascabeles de Arizona tiene permiso de estar por ahora con el equipo hasta el final.

“Eso me tenia preocupado porque el año pasado me fui en plena final y no fue lo mismo porque ese viaje fue muy cansón. Hace días hable con ellos y me dijeron que lo importante es que estuviera sano. Además que si sentía alguna molestia lo dejará saber pero de verdad estoy bien en lo físico”.

El toletero tratará de seguir con su buen trabajo como iniciador de la toletería para guiar a los suyos a llegar a semifinales. “Hay que ir paso a paso y ahora debemos tratar de llegar a semifinales. Nuestra meta es el título pero debemos ir poco a poco”.