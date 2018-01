Ildemaro Vargas: “A la derecha estoy ansioso”

El bateador ambidiestro de los Cardenales de Lara, Ildemaro Vargas, confesó que ha estado ansioso en el plato cuando se para a la derecha.

“Cuando me paro del lado derecho y la ansiedad me ha pegado un poco. Nada que preocuparse porque ya ha podido ver algunas cosas para los ajustes”, dijo Vargas.

El primer bate del line up se le ha complicado batear contra los lanzadores zurdos. En el tercer y cuarto compromiso de la serie decisiva los abridores de los orientales fueron siniestros.

“Ellos me han trabajado bastante bien y mérito para los lanzadores contrarios. Creo que en Puerto La Cruz es uno de los estadios más complicados para batear en mi carrera y por supuesto tiene que ver con el tamaño. Es un estadio en el cual se dan muchos jonrones y creo eso me ha afectado”.

El toletero es la chispar de los pájaros rojos manifestó que tratará de volver a lo hecho anteriormente para estar en las bases.

“Mira estoy tranquilo y me siento bastante bien. No hay presión y creo que en los juegos restantes me enfocaré en hacer el trabajo. Entiendo lo importante que es poder estar en las almohadillas”.

La tropa crepuscular ha sacado su fuerza en Puerto La Cruz, tras llegar con apenas dos cuadrangulares en la postemporada, entre el tercero y cuarto juego han conectado cinco estacazos, algo fuera de la común para la ofensiva local.

“Los muchachos han hecho un gran trabajo y lograron hacer los ajustes. No dábamos jonrones pero han salido en este parque y hemos vivido de ello. Hay que seguir y ser consistentes porque es fundamental para el club”.

Con adrenalina

El oriundo de Caripito, Monagas, manifestó que en la final ha estado con mucha adrenalina. “Hay mucha adrenalina y ojala sea positivo para nosotros. Todos los juegos han estado muy cerrados por lo que estamos atentos a cualquier detalle. Para nosotros eso es fundamental y estamos todos enfocados. Ya los demás juegos pasaron ahora vale lo que se haga en este momento”.

Vargas destacó que el grupo ha luchado durante toda la campaña y en la postemporada no ha sido la excepción. “Mira todos hemos luchado en el equipo inning por inning y juego por juego. Seguimos en ese mismo orden y estamos en la lucha por el campeonato”.

El mánager José Moreno realizó varios movimientos en el line up para el quinto de la serie final. “Me parece excelente esos movimientos porque es una estrategia y bueno eso todo es válido en esta final. Espero que sea para positivo y en eso estamos concentrados”.

El criollo habló de manera positiva de Alex Romero, tomado como refuerzo desde las Águilas del Zulia, previo a la semifinal. “Es un pelotero con mucha experiencia que puede hacer varias cosas bien. Romero es un gran jugador y nosotros esperamos siga con esa ayuda”.

El conjunto de los larenses descansará este viernes y recibirá este sábado en el sexto de la final a Caribes en su casa.