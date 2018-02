Importados de Bucaneros reclaman por su salario

Los jugadores importados Jordan Hamilton, Sherman Gay, Devoe Joseph y Kristoffer “Kris” Lang, quienes reforzaron a los Bucaneros de La Guaira en la edición 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), informaron a EL IMPULSO que siguen a la espera del pago de parte de sus honorarios, mientras los dueños de las diez franquicias del circuito siguen a la espera de que se les otorguen dólares preferenciales para honrar estas deudas y poder iniciar el campeonato 2018 el 16 de marzo.

Hamilton, quien se encuentra bajo contrato en Turquía, explicó que sólo ha recibido “promesas vacías” hasta el momento. “He hablado con Alinson Chacón varias veces y me dice que el Gobierno va a otorgar los dólares y que ellos están esperando pero aún no pasa nada. Solo he recibido el pago de un mes de salario y el treinta por ciento de otro mes, se me deben tres meses y medio y también un cheque por mi participación en la Liga de las Américas”.

Gay está activo en Alemania. “Jugué para Bucaneros por dos meses, mi contrato era para que se me pagase cada dos semanas, solo lo hicieron una vez y fue cuando ya corría la cuarta semana, cuando ya me alistaba para irme a casa. Hablaba con mi agente y me decía que ellos iban a pagar esa semana, cosa que hicieron en efectivo. Tuve que pagar mi propio boleto para volver a casa y me dijeron que el Gobierno seguía sin otorgar los dólares al equipo”.

El canadiense Joseph, hermano del NBA Cory Joseph, se encuentra en Finlandia. “Me pagaron un mes y me deben otro mes y medio. Cada vez que los contacto acerca de la deuda me dicen siempre la misma excusa: esperan por los dólares del Gobierno. Dejé de hablar con ellos en el verano porque me seguían dando la misma respuesta. Mi agente es Manuel Capichioni y decidimos llevarlos a la corte. Esperamos la decisión de los jueces sobre el caso ahora”.

Lang, quien incluso sigue en Venezuela, aseveró que jugó “dos meses y medio sin que me pagasen un dólar y esa fue la razón por la que dejé de jugar. No se trató de que quisiesen cambiarme por Sherman Gay. Después de dos meses no tenía ningún deseo de seguir jugando pero ellos dijeron que habían terminado su contrato conmigo”.

Chacón, también presidente de la LPB, dirigió una carta a Nicolás Maduro, Presidente de la República, con el fin de gestionar el otorgamiento de las divisas tras tres campañas sin recibirlas y la imposibilidad de iniciar una cuarta en las mismas condiciones.