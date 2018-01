Jecksson Flores: “Fue un batazo oportuno”

El bateador Jecksson Flores fue uno de los jugadores primordiales en la gran reacción de los Cardenales de Lara en el tercero de la gran final que se disputó en Puerto La Cruz.

Flores tomó un turno como emergente en el octavo tramo con el score abajo 3-0 ante el zurdo Logan Darnell y pescó un lanzamiento que se quedó en la zona alta para sacarla por el jardín izquierdo para levantar a sus compañeros.

“De verdad gracias a Dios y a la oportunidad que me dio José Moreno. Fue un batazo oportuno y estaba preparado porque ya me habían dicho iba a tomar un turno por Gustavo Molina. Me preparé mentalmente y pude dar el jonrón”, dijo Flores.

El jugador confesó había estudiado bien al lanzador contrario.

“Estaba muy dominante sobre nosotros pero estuve pendiente en el dogaut todo el juego. Gracias a Dios pude conectar esa recta alta para dar ese cuadrangular”.

El oriundo de Ciudad Bolívar, Bolívar, vio acción en la ronda regular e 38 compromisos y culminó con un average de .287. Además conectó un batazo de cuatro esquinas y trajo 13 carreras a la goma.

De hecho, el paleador derecho, sonó un Grand Slam ante los Navegantes del Magallanes en Valencia.

“Debo agradecerle al mánager por esa oportunidad que me dio durante la temporada porque eso hacer uno llegue más listo a este tipo de series. Me ha dado mucha confianza y trató siempre de aprovechar eso”.

Con respecto a lo complicado de tomar turnos como emergentes resaltó que no es una labor fácil.

“Siempre hay que estar atentos y en esta oportunidad se me han dado las cosas. Estoy muy contento pero por supuesto que la serie sigue”.