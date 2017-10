Jesús Padrón extiende estadía con Deportivo Lara

Gracias a sus sólidas presentaciones recientes, el portero barquisimetano José Padrón llegó a un acuerdo con la directiva del Deportivo Lara, encabezada por Silvio Ochoa, para extender su contrato hasta diciembre de 2019.

El novel de 21 años porta el dorsal 12 de los rojinegros y en este Torneo Clausura ostenta 5 encuentros (4 de titular) en el que le han marcado 5 goles, sin faltas recibidas. Su objetivo es consagrarse en el equipo y ayudarlo a buscar el ansiado campeonato.

“Mis objetivos son claros, el poder adueñarme del arco del Deportivo Lara, seguir afianzándome en la posición y poder establecerme como un portero de primera división. Complacido con este año que acabo de renovar, anhelo que sean éxitos y bendiciones para seguir dando lo mejor de mí”, destacó Padrón al equipo de prensa rojinegro.

Su buen nivel técnico le ha valido para ganar espacio de juego y ayudar al equipo a estar en los puestos de vanguardia del fútbol de primera división, ya clasificado al octagonal final del Torneo Clausura.

Periodo de aprendizaje

Sumado a su gran nivel físico y técnico ascendente, el cuerpo técnico alabó su buena actitud a la hora de recibir consejos de los experimentados. Estas cualidades lo pueden llevar lejos.

“Son muchas cosas las que he aprendido, no puedo enumerarlas, todos los días se aprenden cosas nuevas en el fútbol, he contado con cuerpo técnicos y preparados de porteros de mucha calidad, además de unos grandes compañeros con mucha experiencia y rodaje en el fútbol nacional e internacional, espero seguir creciendo como jugador”, resaltó el novel guardameta.

Se espera que tras la firma el jugador barquisimetano tenga más espacio de juego en el final de la zafra, ya que el equipo crepuscular se ha caracterizado por tener amplia movilidad en cada una de las posiciones.