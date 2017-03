Jhoulys Chacín listo para lanzar en el CMB

El lanzador derecho de los Padres de San Diego, Jhoulys Chacín, quedó listo para ayudar a la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol al cumplir con su última actuación en los campos de primavera.

El marabino lanzó en Liga del Cactus en la jornada dominical contra los Indios de Cleveland. El diestro trabajó como relevista por tres tramos en los que recibió dos carreras limpias. Fue parte de la labor para el escopetero que llega para ayudar al equipo criollo en el certamen. Chacín lanzó en total cinco episodios en los duelos de pretemporada y permitió tres anotaciones.

El estratega Omar Vizquel espera usar al pitcher como uno de los abridores del torneo. Félix Hernández será el abridor del juego uno y Martín Pérez hará lo propio en el choque número dos. El tercer iniciador no ha sido anunciado por parte del cuerpo técnico del conjunto nacional pero Chacín es uno de los candidatos a estar en el diamante ante México el domingo.

El zuliano recibió un par de cuadrangulares en el quinto episodio en la derrota de su equipo ante los indígenas. Independientemente de ese par de bambinazos se vio en buena forma y llega en buenas condiciones. El serpentinero de los Padres será uno de los tiradores de su club en la campaña regular. San Diego le dio contrato al pitcher que espera cumplir con una buena temporada en las Mayores.

“Estoy muy contento, porque mi brazo está bien, me siento fuerte y eso es lo más importante”, explicó el diestro a través de nota de prensa enviada por Cárdenas Sports Media. “En este Spring Training he estado probando algunas cosas, tratando de mejorar algunos envíos, por lo que en realidad no me preocupan los jonrones que me dieron, porque no es la misma manera en que lanzo cuando ya es un juego de temporada regular, cuando estamos lanzando de manera competitiva”.

Probable abridor

El lanzador está en planes de hacer una salida en uno de los tres duelos a disputar por el elenco tricolor. Eso lo definirá el cuerpo técnico durante la semana. El escopetero manifestó que trató de hacer ajustes en los campos de entrenamientos. “El Spring Training siempre lo aprovechamos para hacer ajustes y es lo que he estado haciendo. Lo más importante es que estoy saludable, mis pitcheos están respondiendo y mi brazo está sano”. El venezolano se encuentra en Arizona incorporado a la concentración de la delegación criolla. El pitcher probablemente vea acción en alguno de los dos duelos amistosos a disputar miércoles y jueves ante Reales de Kansas de City y Vigilantes de Texas.

“Es algo muy emocionante, porque siempre es un orgullo vestir la camiseta de Venezuela y representar a mi país”, manifestó con mucho entusiasmo. “También es algo que hemos estado esperando desde hace tiempo, porque tenemos muchas ganas y deseos de hacer el mejor trabajo posible para hacer olvidar lo que pasó en el Clásico pasado. Tenemos altas expectativas y espero contribuir con mi granito de arena cuando el mánager Omar Vizquel me necesite”.