Juniel Querecuto: “Borrón y cuenta nueva”

El campocorto larense, Juniel Querecuto, resaltó previo al tercero de la final que Cardenales de Lara debe pasar la página luego de los dos primeros duelos ante Caribes de Anzoátegui.

“Mira sigue el mismo rumbo y no ha cambiado nada para nosotros. Borrón y cuenta nueva ya para nosotros pasó esa derrota y empatamos la serie. Gracia a Dios tenemos salud y estamos muy contentos de estar en una final”, dijo el jugador.

“Vamos a tratar de volver a lo que hemos hecho en toda la campaña y estamos enfocados”. Por su parte, Ildemaro Vargas, explicó que no hay ningún tipo de presión. “Aquí no hay presión y sabemos que Caribes no es el mismo de hacer dos meses. Hay que darle mérito al rival porque fueron oportunos en ofensiva. Sabemos de qué estamos hechos y nosotros podemos responder a esa derrota porque tenemos las herramientas para hacerlo”.

Entre Vargas y Querecuto, se fueron de 9-1 en el primero de la serie decisiva y eso fue importante para el éxito de los orientales. “Nosotros hemos hecho un gran trabajo y debemos volver a lo mismo que nos ha dado buenos resultados”, indicó Vargas.

El primero en el line up de los alados manifestó que no pudieron responder en el primer juego. “Todos nos sentimos bien y lamentablemente no pudimos ayer. Es parte del béisbol le di bien a la bola pero de frente y hay que seguir”. En el segundo las cosas cambiaron y ambos fueron preponderantes en la conquista.

Mientras Querecuto expresó que deben tratar de ganar en el tercero de la final. “Hay que seguir y debemos ganar este martes para irnos arriba que es importante porque aseguraríamos en el peor de los casos volver a casa. Luis Sojo nos envió un mensaje de motivación a todos porque es una leyenda aquí. Estábamos quizás muy ansiosos pero ya estamos listos para la tercera batalla”.