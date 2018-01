Larense gana segunda etapa de la Vuelta al Táchira

La Vuelta al Táchira cumplió con su segunda etapa, en esta su quincuagésima tercera edición. El larense Pedro Gutiérrez resultó ser el ganador, defendiendo los colores del Gobierno de Yaracuy, de esta manera se coloca como líder en la tabla de posiciones.

“Quiero en primer lugar darle las gracias a Dios, hemos venido con la mentalidad de ganar no solo una etapa sino pensar en ganar la Vuelta al Táchira”, aseguró el nativo de Quibor al finalizar con su carrera el día de ayer.

El pedalista en el año 2012 fue el ganador de la Vuelta Venezuela, y para este magno evento no estaba dentro de los ciclistas favoritos. Ahora luego de haberse llevado esta etapa sólo espera por que sus compañeros puedan acompañarle el ritmo y ayudarse entre sí para buscar el tan anhelado triunfo total.

A Gutiérrez, lo escoltó Ángel Rivas de la Fundación de Deportes de Yaracuy, Ronald González de Inversiones Alexander, el Italiano Luca Chirico del Androni Giocatolli se ubicó cuarto a 10 segundos del primer lugar y como quinto puesto Freddy Vargas de la Lotería de Táchira.

Hasta el kilómetro 130 la carrera se desarrolló con completa tranquilidad, iban todos muy cerca, aprovechando que atravesaban sitios planos, en donde los velocistas pudieron sacar un poco de ventaja gracias a la condición en la que se encontraban. Ya para cuando se comenzaba a observar la montaña, los escaladores supieron aventajar a sus rivales, de manera que pudiesen dar caña hasta llegar a la línea de meta.

En esta segunda fase el inicio fue desde Suripá y finalizó en Borotá, un recorrido total de 173 kilómetros.

Por si fuera poco, luego de no figurar entre los primeros cinco lugares, los cuatro directores deportivos de los equipos colombianos están consientes de que en esta ocasión no serán invitados de piedra, cuentan con ruteros de peso en todos los terrenos, para así afrontar cada una de los obstáculos que se consigan en la vía, asumen que pese a no haber conseguido resultados favorables aún el giro andino está comenzando y que aún le quedan ocho etapas más en las que deben buscar mucha más concentración y así meterse en los mejores puestos.

Los italianos del equipo Androni Giocatolli también han conversado mucho con los medios que están presentes en esta edición de la Vuelta al Táchira. Gianni Savio quien es su director técnico concedió una entrevista luego de que finalizase la primera vuelta, en la que uno de sus dirigidos se llevó el primer lugar.

“les dije a mis corredores en la charla técnica, antes de partir la etapa, todo lo que se iba a presentar a lo largo del recorrido y aquí está el resultado. Estoy contento con mis ciclistas, todo el equipo trabajó, interpretaron bien mis instrucciones, recibiendo como premio el triunfo”, argumentó Savio.

Hoy en la tercera etapa les tocará el Circuito S/C (quinta y séptima avenida)- Taribá, una fase del giro en donde los velocistas deberán tomar ventaja gracias a tratarse de una vía plana. El recorrido total será de 147 kilómetros.