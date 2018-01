Leones por el pase a semifinales

Luego de que fuesen dejados en el terreno en el quinto juego, los Leones del Caracas van por el desquite ante los Tigres de Aragua, en un sexto choque que se efectuará en el estadio de la UCV en la capital venezolana.

Los melenudos están al frente de los bengalíes en la serie (3-2), ese par de reveses fueron en condición de visitante y por tal motivo buscan hacerse fuertes en los dos encuentros que disputarán en su casa. Sin embargo el manager capitalino Mike Rojas deberá hacer ajustes en su equipo y enfocarse en una defensiva que no se ha mostrado del todo bien en los últimos juegos.

La tropa capital necesitará que su cuerpo de lanzadores les respalde en el sexto compromiso, cuentan con la segunda mejor efectividad (3.83) en las instancias de Playoffs ubicándose detrás de los Cardenales de Lara.

Sin embargo lo que más han demostrado en esta postemporada es una ofensiva explosiva, son los líderes en este departamento con .355 de average colectivo y han hecho un total de 31 carreras. Mientras que los maracayeros están ubicados en la quinta posición en cuanto a la efectividad con una alta cifra de 6.34 y con el madero son los segundos con más baja producción al presentar promedio ofensivo de .247 con 22 carreras anotadas.

Por su parte los aragüeños pese a haber forzado un sexto choque en esta serie, han vivido momentos delicados en su organización. En la madrugada del domingo se dio a conocer la renuncia de Buddy Bailey quien fungía como manager de la novena, así como también el despido del coach de bateo Desi Wilson. Carlos García tomó las riendas del equipo y demostró el por qué es conocido en esta Liga como un gran dirigente.

“Carlos Franco estuvo muy bien, bateó bien y a la defensa estuvo solvente”, comentó Rojas al departamento de prensa del conjunto melenudo, refiriéndose del nuevo refuerzo dominicano con el que cuentan, el antillano en su debut se fue de 4-3 con el madero incluyendo par de carreras producidas.

José Vargas, quién resultó ser el héroe para los Tigres en el quinto duelo, analizó ese momento en donde conectó el imparable ganador. “No estaba buscando que la pelota saliera del campo, simplemente buscaba ponerla en juego, los técnicos me dijeron que me enfocara más en los pitcheos que me harían”, aseguró el californiano a IVC.

Para el compromiso de hoy, los capitalinos posiblemente coloquen al lanzador Manny Correa para que inicie, tiene récord en esta postemporada de 0-0 tras haber laborado en cinco entradas completas en donde le conectaron cinco imparables y permitió que le hicieran una carrera.

Mientras que los Tigres podrían colocar al veterano Freddy García (0-1), quién ya lanzó en los playoffs y cargó con la derrota, en cuatro y un tercio de labor le conectaron siete indiscutibles y le fabricaron cuatro rayitas.

El equipo que resulte perdedor en esta serie irá al juego de comodín ante los Navegantes del Magallanes, en donde quien triunfe será el rival de los Cardenales de Lara en las semifinales.