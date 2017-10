Luis Lugo motivado al afrontar debut en LVBP

El zurdo Luis Lugo es una de las piezas nóveles más importantes del béisbol criollo y en esta campaña recibió el permiso de los Indios de Cleveland para lanzar con Cardenales de Lara, su debut en la liga será este sábado ante los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Ante el reto de conformar una de las rotaciones más dominantes del campeonato, el zurdo destaca que se siente motivado y espera rendir desde el principio por esa razón se incorporó temprano en la pretemporada.

“Para mí es un honor vestir el uniforme de los Cardenales de Lara ya que me dan la oportunidad de lanzar con ello como abridor, rol que me he desempeñado en mi carrera.

Espero dar lo mejor de mí en esta primera apertura y en las siguientes”, indicó Lugo.

Con el Akron Rubber Ducks de la doble A logró récord de 8 victorias y 7 derrotas en 26 juegos (25 salidas), efectividad de 4.35, ponchó a 93 rivales en 134.1 entradas, además sumó un partido completo. En su carrera de siete años en las menores ostenta 37 triunfos y 45 derrotas con efectividad de 4.15.

Crece como lanzador

El criollo de 23 años afirmó que en Venezuela viene a ayudar a los crepusculares y con la misión de crecer como monticulista por esa razón estas semanas serán cruciales en su accionar.

“Vengo a trabajar con mi pitcheo, principalmente los quebrados. La recta está fuerte y espero que funcione aquí en la liga, sumado al control que he venido ganando con el pasar de los años. Me siento bien y eso es importante a la hora de empezar una temporada”, dijo el lanzador zurdo.

La ayuda de los veteranos es crucial en la confianza de Lugo, quien destacó el buen ambiente que se vive en el nido crepuscular en busca de la clasificación.