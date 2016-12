“Matador” de regreso: Vuelve Heiber Díaz Tovar al Deportivo Lara

El veterano delantero Heiber Díaz Tovar, “El Matador”, vuelve al Deportivo Lara, luego de estar seis meses de préstamo con Llaneros de Guanare y su meta primordial es recuperar el puesto en la delantera que perdió en el Apertura 2016 y comandar al equipo a los puestos de vanguardia de la tabla.

En una plantilla llena de noveles jugadores, la presencia de un atacante con mucho recorrido en el circuito local y un pasado positivo en el club rojinegro, puede darle a la oncena local dividendos a corto plazo. Por eso se alistará en la segunda parte de la pretemporada en busca de estar al tope de sus condiciones previo al primer partido del apertura.

“Estoy contento y agradecido con Dios por esto, feliz de estar en una casa que tanto extrañaba, la ciudad que me dio crecer y eso me alegra en mi regreso. Estoy físicamente bien luego de todo lo pasado en Guanare, siento que es hora de volver y hacer lo que siempre he hecho que es hacer goles”, destacó Díaz Tovar al equipo de prensa del club rojinegro.

Este año fue de menos a más para el barquisimetano de 32 años al empezar el Apertura con el equipo local, pero debido a las lesiones solo pudo anotar un tanto. Luego en el Clausura pasó a Llaneros y perforó las redes en siete ocasiones para ser uno de los referentes ofensivos del club.

El jugador destacó que ve mucho potencial y talento entre los jugadores y el propio cuerpo técnico, por lo que tienen todas las herramientas para poder trascender. Por eso la segunda etapa de la pretemporada será necesaria en busca de corregir algunos aspectos de juego.

“Es la primera vez que trabajaré con el profe Leo, en esta pretemporada me ha pedido que tenga una actitud ganadora, quiere que todos rememos para el mismo lado, de igual forma sacrificio y trabajo. Espero tener la oportunidad para demostrarle lo que soy. Queremos llegar a una copa internacional o pelear el torneo, estoy aquí para ayudar con trabajo y humildad, quiero ganarme un puesto porque hay una competencia muy sana y deportiva, hay un gran talento dentro del equipo”, aseguró el atacante larense.

El delantero advirtió que el equipo crepuscular está para grandes cosas al tener una excelente dualidad entre experiencia y juventud, espera que ese ánimo se vea reflejado en el terreno de juego.

Carrera productiva

El jugador es profesional desde el 2006 y ha jugado con el equipo crepuscular en dos etapas, Guaros (2009) y Deportivo Lara (2013-2016). En total ha anotado 18 goles en 72 partidos. También vio acción en el Deportivo Petare, Carabobo FC, Real Esppor y Estudiantes de Mérida.

“Aportaré mi experiencia y vengo con la intención de hacer goles nuevamente con la camiseta rojinegra”, cerró Díaz Tovar.