Un ‘Messiazo’ rescató al Barcelona en la Liga de Campeones

Lionel Messi (izq) y Andrés Iniesta celebran el gol del primero al Chelsea en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado el martes 20 de febrero en Londres

Si hace nueve años un gol decisivo de Iniesta en Stamford Brigde, el ‘Iniestazo’, metió al Barcelona en la final de la Liga de Campeones, el martes fue Leo Messi quien enmudeció ese mismo estadio para arrancar un valioso empate 1-1 frente al Chelsea.

“Messiazo”, “La historia se repite” o “Milagro en Londres”, son algunos de los títulos de la prensa española este miércoles, destacando cómo el tanto del argentino rescató al Barça cuando iba perdiendo 1-0 en la ida de los octavos de final de esta Champions.

“Nos llevamos un buen resultado porque íbamos perdiendo”, admitió el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, tras un encuentro en el que Barça dominó el balón, pero adoleció de profundidad ante el muro defensivo de los ‘blues’.

Iniesta y Messi aprovecharon el único error defensivo de bulto de los locales para hacer un empate que da aire al equipo azulgrana para la vuelta.

“Fue un partido muy cerrado. Cometimos un error y, como sabe todo el mundo, si cometes un error contra jugadores de la talla de Messi, Iniesta o Suárez lo acabas pagando”, dijo el técnico del Chelsea, Antonio Conte, después del partido.

Dúo mágico

“Otra vez San Andrés”, tituló este miércoles el diario catalán Mundo Deportivo, en recuerdo del ‘Iniestazo’, el gol del capitán ‘blaugrana’ en Stamford Bridge que dio el pase al Barça a la final de la ‘Champions’, que acabaría ganando frente al Mánchester United.

Si en aquella ocasión Messi se encargó de dar el pase de gol a su compañero, el miércoles fue Iniesta quien robó un balón para pasar a Messi y dejar que el argentino hiciera el gol del empate en la misma portería que casi una década atrás vio entrar el ‘Iniestazo’.

“Son un dúo mágico. Llevan más de una década siéndolo y ayer fabricaron un tanto que puede valer una eliminatoria”, escribió Santi Nolla, director de Mundo Deportivo.

Messi, con su primer gol al Chelsea en su noveno partido contra el equipo inglés, rescató a un Barcelona, que, según el director del diario Sport, Ernest Folch, “impuso su experiencia y consiguió domar un partido que se le había ido de las manos”.

El delantero argentino se sacó una espina que tenía clavada, además de añadir un estadio más a su lista de recintos que le han visto marcar, ya que la ‘pulga’ todavía no había marcado en el feudo del Chelsea, que había visitado en cuatro ocasiones anteriores antes del martes.

Queda mucho

“Los postes, Iniesta y Messi salvan a un Barça que estuvo al borde del KO”, afirmó el diario As, en referencia a los dos disparos a los palos de Willian, autor del gol de los ‘blues’ y uno de los mejores de su equipo.

La prensa española no ha dudado este miércoles en ensalzar al brasileño, del que Marca asegura que “puso al Barça contra las cuerdas”.

El gol de Messi salvó a su equipo con un 1-1 que, según las estadísticas, invita al optimismo, ya que de las trece ocasiones anteriores en que el equipo azulgrana se ha jugado la eliminatoria en la vuelta tras ese marcador en la ida a domicilio, se ha clasificado en once.

Sin embargo, Ernesto Valverde llama a no relajarse tras lo visto en Stamford Bridge. “El resultado inicial no les favorece. En la vuelta, los dos intentaremos imponer nuestros estilos de juego y ellos tienen recursos para ponernos en problemas. Esto todavía no es definitivo”, advirtió.